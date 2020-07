Inseguridad en Centenario: "Saben quiénes son, pero hay mucho miedo"

Además, detalló que apenas horas antes habían sustraído un tanque de agua de la casa contigua y estimó que se animaron a atacar la suya porque asumieron que no había nadie. "Lo peor es que estábamos en casa cuando entraron y no escuché. Los salí a buscar enseguida, pero no los encontré. Todos los vecinos sabemos quiénes son, pero hay mucho miedo", confió.

La preocupación es comprensible al tener en cuenta que estos dos hechos sucedieron con muy poca diferencia el uno del otro, pero además otras personas del lugar confiaron que se han registrado más robos y señalaron a los mismos jóvenes como los responsables de los hechos.

Segundo barrio afectado

Vista Hermosa es otra de las barriadas de la localidad que suele sufrir robos constantes. Uno de los últimos hechos ocurrió el martes a la tarde, cuando la Policía atrapó a dos delincuentes en plena huida con una escalera a cuestas, en calles Facundo Quiroga y Cuba.

Al verlos, los efectivos intentaron identificarlos, ante lo cual quisieron escapar corriendo, aunque fueron rápidamente aprehendidos. Luego, se pudo constatar que la escalera había sido robada horas antes de un domicilio cercano.

Mientras se desarrollaba su detención, la madre de uno de ellos se acercó a los efectivos e hizo entrega de otros elementos robados. Entre ellos, una motocicleta Brava 125 cc, una licuadora, una mochila con herramientas y una batería.

Por disposición de la fiscalía, todos fueron secuestrados para intentar ubicar a sus propietarios, mientras que los jóvenes quedaron en libertad tras ser notificados.

Un vecino del barrio Utedyc de Neuquén capital denuncia que sufren un robo día por medio. "Esto viene sucediendo desde hace varios meses, pero ahora más seguido, día por medio están asaltando a una persona", confió José Bordón a LU5.

"Uno cree que no le va a pasar, pero pasa. El martes, alrededor de las 8:30, escuché a los perros ladrar fuerte, tengo cinco perros, y habré tardado cinco minutos en salir y la moto ya no estaba", detalló sobre el robo, y agregó indignado: "Lo peor es que miro y a media cuadra en la plaza estaba el patrullero, que poco más tuve que ir a buscarlo para contarles lo que sucedió a su vista".

José explicó que están organizados a través de un grupo de Whatsapp, donde todos los días se enteran de hechos nuevos. "A una vecina la tienen de punto, le entraron seis veces y tiene alarma, perros, cerco con alambre y cámaras", resaltó. "Utedyc pareciera una zona liberada. Pedimos que manden más patrulleros porque la gente está desprotegida acá", contó, y agregó que dependen de la Comisaría 21.