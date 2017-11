Insisten en la venta de las tierras al Rincón Club

Ayer, Sánchez sorprendió a sus pares de la oposición con un proyecto de venta nuevo para Rincón Club. Al tratar el punto, explicó que no tenía la propuesta por escrito todavía, pero era una versión renovada del expediente que presentó Quiroga hace un año. Aclaró que lo presenta ahora, a un mes del receso de verano, porque antes “las discusiones estaban teñidas por el contexto político-electoral e iba a ser muy difícil avanzar en una iniciativa de manera seria; en cambio hoy están dadas las condiciones”.

La propuesta cosechó un rechazo inmediato de los ediles del UNE, FPN y Libres del Sur. “Es un beneficio en exceso; esta sociedad anónima nos debe 360 millones de pesos por año por ocupar esas tierras”, se quejó Francisco Baggio.

El MPN se mostró más moderado y pidió ver el texto impreso antes de pronunciarse. Juan Zingoni indicó que les interesa especialmente que se incluya una obra pluvioaluvional y se asegure una calle de acceso a Rincón de Emilio, ya que el country alambró la continuación de América del Sur.

Para Sánchez, ambas modificaciones son viables. Recordó que el MPN fue quien cedió el terreno en préstamo hace 25 años y se mostró optimista en dejar atrás “la discusión vacía, llena de panfletos”.

En 1992, el Concejo le prestó a Rincón Club 3,5 hectáreas de Bardas Norte para que amplíe su cancha de golf. El barrio cerrado ocupó 4,2 hectáreas más de las permitidas, sin una norma que lo avale.

Sánchez pidió venderles las 3,5 hectáreas originales y que la parte que ocuparon ilegalmente se restituya al área protegida. Remarcó que pagarían el precio que fije el Tribunal de Tasaciones provincial, “que es más caro que a valor fiscal”, y no podrán usar el predio para otro fin que no sea la cancha de golf. Añadió que también le exigirán las obras que debieron construir hace años para que Rincón de Emilio no se inunde.

“Puede ser un tema no muy simpático porque mucha gente prefiere que, en vez de una cancha de golf de categoría internacional, en esas hectáreas tengamos un pedazo de barda como hay muchísimos en toda la provincia, pero nosotros buscamos soluciones”, argumentó.

El proyecto volverá a tratarse en comisión el martes que viene. Debe obtener despacho en menos de un mes para que alcance a votarse este año.

Sánchez dijo que no le importa que lo traten como al malo de la película

El presidente del bloque de Cambiemos, Francisco Sánchez, indicó ayer que no le importa que lo traten como “el malo de la película” en la discusión por la toma vip de Rincón Club de Campo.

El concejal dijo que el oficialismo quiere una solución definitiva para este conflicto y no ganarse la simpatía de los vecinos con “cuentos de hadas”.

“Plantear que todo eso vuelva a ser desierto o bardas es un cuento de hadas, una fantasía o una mentira que le cae simpática a mucha gente pero no es real”, aseguró el edil. Observó que “nadie quiere parecer el malo de la película, como en este caso muchos me ponen a mí, pero sólo hago lo que realmente creo que tenemos que hacer”.

Agregó el edil oficialista que entiende “que haya concejales de la oposición que busquen caer simpáticos porque muchos necesitan eso para sobrevivir en la política, pero hay otros que tenemos que plantear las cosas con seriedad”.