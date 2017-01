Insólito: se divorciaron e hicieron una fiesta juntos

El matrimonio se rompió, pero no las ganas de festejar: juntaron a familiares y amigos y brindaron con ellos.

California.- Un auto tenía un cartel raro pero muy clarito: “Recién divorciados”. Y aparecía al final de un camino que se iniciaba con otro letrero que decía: “Fiesta de divorcio”. No había dudas: un matrimonio estaba dando rienda suelta a su felicidad porque... se acababan de divorciar. Y lo festejaron como si se casaran, algo que efectivamente hicieron pero hace 24 años.

El objetivo de esta pareja norteamericana fue mostrar que la vida sigue y que se le puede dar un final feliz a una historia de vida larga que ya no daba para más. Jeff Becerra y Michelle Mahoney hicieron una fiesta tan contundente que cuando su hija, Emm, subió las fotos a Twitter, cosechó 160.000 “me gusta” y más de 50.000 retuiteos.

Hubo globos, servicio de comidas, champagne, música, baile y galletitas de la suerte con el mensaje: “¡Coman, beban y vuelvan a casarse!”. ¿Humor negro o simplemente humor? Lo cierto es que la familia y los amigos de la ex pareja se reunieron para brindar por sus futuras solterías. Quisieron así ayudar a que familiares y amigos sintieran que la vida seguía sin problemas, que no tenían que elegir entre uno u otro “para ayudarlos a entender que no debería haber disgusto”, explicaron.

“Cundo mandamos las invitaciones, casi todos respondieron con alguna manifestación de sorpresa. Diría que quizás el 70% se mostró comprensivo y alguna gente no vino porque se sentía incómoda. No sé si por la santidad del matrimonio o por sus propios matrimonios. Los invitamos a nuestras vidas como una pareja primero y ahora como individuos separados”, dijo Michelle.

La ex pareja se preocupó en recalcar que no es que festejaron el hecho de divorciarse sino la manera en que lo hicieron, mostrando que seguían siendo los mismos, con el sentido del humor de siempre, aun en un momento de ruptura. “Con la capacidad de mantener la amistad que tenemos, de haber podido dividir con justicia lo que construimos juntos, y mantenernos como una familia tanto como podamos”, cerró Jeff.

24 años de casados llevaban Jeff Becerra y Michelle Mahoney. Tienen una hija.