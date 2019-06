Ahora depende de un juez decidir si Krebs será llevado a juicio. Si es hallado incompetente, Krebs podría ser enviado a tratamiento para intentar volver a convertirlo en una persona mentalmente apta. Si los médicos deciden que no puede sanar, el juez podría desestimar el cargo de robo a un banco y declararlo civilmente acreedor de atención pública, dijo Mike Black, un abogado defensor en Phoenix que no está involucrado en el caso de Krebs.

Los fiscales relataron que Krebs reconoció ante los agentes del FBI que él realizó el robo en Tucson porque “800 dólares mensuales de pensión no es mucho para vivir en estos días”. William J. Rehder, un experto en robos bancarios retirado del FBI que no está involucrado en el caso de Krebs, dijo que no es extraño que las personas que pasaron décadas en la cárcel no estén bien preparadas para ganarse la vida una vez que son puestas en libertad. “Realmente no pueden lograrlo en el exterior”, dijo Rehder. “Tiene razón: lo del seguro social probablemente no es suficiente para mantenerse y no tiene perspectivas de ingresos”.

Krebs pasó muchos años de su vida tras las rejas por sus costumbres delictivas. Por caso, cumplió una condena de más de 30 años por un robo a un banco en 1981 en Florida, fue sentenciado a tres años en Chicago en 1966 por malversar u$s 72.000 de un banco donde trabajó como cajero y en Arizona otros 17 por robo a mano armada en 1980. Ahora, en el caso que vuelva a ser condenado por este robo a la cooperativa, es probable que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria, por una cuestión de edad. Justo lo que él no quiere.

Asalto a bancos con un engaño terrible

Un ex recluso de 47 años fue el protagonista de las noticias en Israel luego de robar dos bancos de la ciudad de Beerseba con un engaño. El modus operandi consistía en amenazar a los empleados con activar una granada que llevaba en la mano. Sin embargo, la Policía descubrió la verdad.

El hombre ingresó a una sucursal del Postal Bank en un shopping y entregó una nota donde exigía que le entregaran el dinero de la caja. Ante la negativa de la empleada, el delincuente indicó que lanzaría una granada y terminó llevándose u$s 4450. La granada en realidad era una palta pintada.