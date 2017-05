Integrantes de la cooperativa Río Covunco tomaron la sede del IPVU

Piden respuestas a Ricardo Fernández, un funcionario de ese organismo provincial, por el reclamo de puestos laborales. "Fernández me hizo regularizar la cooperativa, nos prometió trabajo y ahora no nos atiende. Le dimos tres semanas pero no nos da respuesta", dijo Esther Villalobos, titular de la cooperativa Río Covunco.

Dijo que no se iban a retirar del predio ocupado a pesar de que hay un numeroso grupo de efectivos policiales que se fue acercando al IPVU.

"Si tenemos que estar todo el día, nos quedaremos, trajimos carpas. Pero no queremos planes, ¿saben dónde se los pueden guardar? Queremos trabajo, no planes. Con unos 5 mil pesos por mes nos conformamos", agregó.

Se trata de las mismas personas que el pasado 19 de abril habían cortado el tránsito en los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén.

"Hay otras cooperativas que funcionan con dificultades y a nosotros no nos quieren dar la oportunidad. No nos vamos a ir hasta que nos den una respuesta. Así nos vengan a reprimir", aseguró Villalobos.