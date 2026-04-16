Inversión: la propuesta de ICBC para pequeños y grandes ahorristas

Las claves a tener en cuenta a la hora de invertir y la importancia de conocer una estrategia para obtener la mayor rentabilidad.

En esta nota Dario Zabuski, responsable de Ventas, Marketing y Distribución de Fondos de Inversión ICBC Argentina , le cuenta a LM Neuquén las claves que hay que tener en cuenta a la hora de invertir y la importancia de conocer una estrategia para obtener la mayor rentabilidad.

La diferencia está en el objetivo, mientras que ahorrar está centrado en la idea de guardar o conservar, invertir está enfocado en lograr rendimientos. Más allá que sean conceptos diferentes son totalmente complementarios.

Actualmente invertir no requiere de mucho tiempo o dedicación, con las herramientas que tenemos disponibles es fácil hacerlo. Por ejemplo, si pienso en el mediano y largo plazo, en ICBC tenemos los fondos Alpha Planeamiento que con un único producto ya tenes una cartera bien diversificada acorde al perfil. Para el corto plazo con Inversión Fácil empiezo a invertir en el mismo momento que lo decido.

En resumen, más que tiempo lo que se necesita para invertir es planificarlo.

¿Qué significa que una inversión debe ser parte de una estrategia en vez de apostar a un activo simplemente?

La idea es que podamos tener un portafolio donde buscamos la mejor relación riesgo – retorno esperado. Cuando vemos los activos solamente de manera independiente nos perdemos la oportunidad de analizarlo como una estrategia integral.

Por eso siempre destacamos el uso de carteras pensadas profesionalmente, donde todo el trabajo complejo de análisis y relaciones ya está hecho, solo queda saber con qué nivel de riesgo cada inversor se siente cómodo y que moneda prefiere. Nosotros tenemos Mix de Inversiones tanto en pesos como en dólares, ambos muy fáciles de operar.

Siempre destacamos que en ICBC contamos con un equipo de expertos en inversiones que están disponibles para ayudar en la toma de decisiones y en ayudar a los clientes que puedan necesitarlo.

¿Qué soluciones ofrecen desde ICBC que conciba a invertir como parte de una estrategia?

Como mencionamos, tenemos varias opciones. Lo más simple de operar son los Fondos Planeamiento, porque todo se hace de manera automática, solo tenemos que elegir el perfil e ir sumando en la medida de nuestros objetivos. Nada más para hacer.

Para los que quieren simpleza pero les gusta involucrarse un poco más, lo ideal es el Mix de Inversiones. Estos se ajustan trimestral o semestralmente; dependiendo el caso y los inversores ajustan sus carteras acomodando las asignaciones a los distintos activos. Se trata de ajustes que se dan 2 o 4 veces al año así que no se requiere dedicación y muchos lo prefieren porque les permite sentirse más involucrados en sus inversiones. Es una excelente opción.

Para los que tienen un perfil más dinámico y aceptan tomar riesgo el fondo Alpha Retorno Total es una forma de diversificar con una estrategia activa. Aquí buscamos ir adaptando la cartera a las oportunidades de cada contexto dando a las inversiones un plus de administración.

Como siempre mencionamos, para elegir la estrategia es bueno tener en cuenta a nuestro equipo de expertos. Su tarea no es solo buscar rendimiento, sino gestionar riesgos. Ordenar la información, traducirla en una estrategia clara y ayudarte a evitar errores.

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Para una persona que no conoce de inversiones ¿Qué son los Fondos Alpha Planeamiento? ¿Qué particularidades tiene? ¿Hay diferentes tipos?

Los fondos Alpha Planeamiento son ideales para los que recién empiezan. Están pensados para diversificar las carteras de la forma más simple posible. En general la gran mayoría de los inversores sabe de los beneficios de la diversificación, pero no lo hace porque no sabe cómo o piensa que es complicado. Estos fondos son la solución para esas personas. Te permiten acceder a una cartera diversificada y administrada profesionalmente de forma sencilla con un único fondo. Contamos con fondos Planeamiento para los 3 perfiles: Conservador, Equilibrado y Dinámico, todos en moneda pesos.

En cuanto a las carteras o mix de inversiones ¿Cómo funcionan? ¿En qué casos son recomendables de usar?

Los mix de inversiones son siempre la mejor opción para los que buscan invertir con un horizonte mediano o largo ya que te aportan la solución para una buena diversificación. Estos tienen opciones para quienes quieran invertir en pesos, en dólares o una combinación de ambas monedas.

Es importante destacar que más allá del horizonte que uno tenga, las inversiones siempre están disponibles en 24hs en el caso de que las necesiten.

¿Qué opciones hay para invertir en dólares?

En el último tiempo hubo un gran crecimiento en la oferta de instrumentos en dólares producto de la demanda de inversores que buscan para esta moneda más que una cobertura. Hoy en ICBC tenemos una oferta variada de 5 fondos, donde podemos destacar los nuevos ALPHA DÓLAR, un money market pensado para los más conservadores y ALPHA RENTA FIJA CORPORATIVA DÓLAR nuestro fondo de obligaciones negociables para perfiles moderados.

Estos fondos se suman a los clásicos ALPHA LATAM de renta variable internacional, ALPHA Renta Capital Dólar de bonos soberanos y el más utilizado por nuestros clientes: Renta Fija Global, un fondo que invierte en activos investment grade internacionales brindándole la posibilidad de invertir en el exterior sin necesidad de tener una cuenta.

Adicionalmente a la oferta de fondos, en ICBC podes operar bonos y obligaciones negociables en USD de manera simple. En el caso de las Obligaciones Negociables somos muy activos como colocadores y enviamos a nuestros clientes la posibilidad de participar en las licitaciones primarias.

En ICBC contamos con un equipo de expertos en inversiones que están disponibles para ayudar en la toma de decisiones a los clientes que puedan necesitarlo. De esta manera contas con el asesoramiento para dar a conocer qué opción es mejor para tu perfil.

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¿Qué tan accesible es monitorear las diferentes inversiones que pueda tener con el banco?

Es muy fácil y toda la información está disponible en nuestros canales digitales. Si preferís, también podés consultarlo con nuestro equipo de expertos.

¿Cómo hago para ser cliente del banco? ¿Cuál es el procedimiento si quiero invertir mi capital con ICBC?

Darte de alta como cliente es muy fácil, podes hacer todo de manera online. Ingresas a inversiones.icbc.com.ar. Una vez que esta el alta de cliente solo tenes que abrir la cuenta de fondos y/o comitente para operar. Todo esto también lo haces online.

¿Con qué suma puedo comenzar a invertir? ¿Cuál es el mínimo? ¿Qué requisitos debo cumplir para invertir?

El mínimo es $1.000, el objetivo es que todos los que quieran invertir puedan hacerlo.

¿Por qué hacerlo con ICBC cuando hay muchísimas entidades financieras que ofrecen diferentes estrategias de inversión?

La diferencia en inversiones la tenes cuando logras que confíen en vos. Eso lo logramos y lo seguimos mejorando día a día a través de productos destacados, herramientas de autogestión y especialmente de nuestro equipo de expertos que están a disposición para ayudar en la toma de decisiones. Algo para remarcar, es que este equipo está formado por profesionales de dedicación exclusiva a inversiones dando un servicio realmente diferencial.

Y si hablamos de confianza decir que somos el banco más grande del mundo no está de más.