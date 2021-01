Jairo, el asesino en sillas de ruedas, violó la domiciliaria

gentileza cutral co alinstante

Jairo Vallejos, de 25 años, está condenado a 10 años de prisión por haber cometido varios robos y un homicidio , pero por encontrarse en silla de ruedas y el sistema carcelario no ser apto para alojarlo en su condición, cumple la pena en un domicilio con rondines diarios. En una de las visitas, la Policía no lo encontró e informó a la fiscalía. Se supo que regresó a las horas.

"Al momento del control no estaba en la casa y los dueños no manifestaron nada, se supo que se había ido con una mujer con quien regresó dos horas después", explicó a LM Neuquén, el comisario Eduardo Bravo, director de Seguridad Interior de Cutral Co.