Jin, de BTS, estrenó una canción por su cumpleaños y las redes explotaron

Jin, también escribió una palabras en donde relata cómo fue la creación de la nueva canción. Según relató, la idea nació de los sentimientos encontrados que tuvo por el éxito abrumador que ha tenido su banda coreana, BTS: “En realidad estuve muy agotado recientemente, pero creo que fue por tener muchos pensamientos sobre mí".

En este sentido, Jin continuó: "Ocupé el #1 en Billboard Hot 100 y recibí felicitaciones de muchas personas. Por ello me pregunté ¿realmente lo merezco? De hecho, otros aman más la música y lo hacen mejor que yo. ¿Está bien que reciba tanta alegría y felicitaciones? A medida que pensaba en ello, lo pasé mal y quería dejar todo”.

Luego, Jin agregó que tuvo una conversación con Bang PD, y luego lo convencieron de plasmar sus sentimientos en esta nueva canción: "¿Qué pasa si no tengo la confianza para hacerlo bien y el resultado no es bueno?, le dije a Bang PD que habíamos llegado a un punto en que no pueden permitirse fallar. Él replicó que eso no es importante, pero que si lo iba a intentar, definitivamente lo haría bien y que él encontraría a alguien que encajara bien conmigo”, para comenzar la producción de la canción.

Finalmente, Jin agradeció al compositor Kye Beomju: “Le hablé de mis sentimientos y otras cosas... Él me animó diciendo ‘Vamos a escribir sobre tus preocupaciones. Si no funciona, puedes intentarlo de nuevo‘. Después de conversar mucho, él fue capaz de crear una melodía que expresara mis emociones y luego usarlo como un vehículo para escribir las cosas que quería decir.”

Acá podes escuchar la canción Abyss de Jin, con subtítulos en español: