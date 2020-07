“Yo era su mejor amiga, jamás me imaginé que me iba a hacer esto. Lo conocía hace un montón, las tres lo conocíamos hace un montón”, aseguró una de las jóvenes a LM Neuquén sobre Imanol Aguirre, de 20 años, aunque admitió que ya había mostrado esa cara violenta contra una de ella. “N (es menor de edad) ya no tenía mucha relación con él porque ya le había hecho un montón de cosas antes. Ella no lo quería ni ver”, confió su amiga y según detalló, "él estaba obsesionado con ella. La seguía y un par de veces le tiró el auto encima".

A pesar de la violencia y del comportamiento errático de su "amigo", la joven de 17 años nunca se decidió por denunciarlo, a lo que su amiga estimó: "Supongo que por miedo, o no sé, quizás la tenía amenazada".

Sin embargo, por ser el día del amigo, la adolescente decidió hacer a un lado su temor para pasarlo con el resto de sus amigos, aunque todo terminó muy mal, en un hecho de violencia inexplicable, inusitada y cuya evidencia terminó plasmada en las redes sociales. El rostro de la adolescente golpeada circuló por todo la comunidad de Piedra del Águila, haciéndola reaccionar y el miércoles a la tarde, realizaron una manifestación frente a la Comisaría Octava de esa localidad.

Hoy, las tres víctimas están mejor, pero la marca de lo vivido esa noche difícilmente pueda ser subsanada con la sentencia que podría caberle al agresor. Es que la misma, podría ser excarcelable debido a los delitos indilgados y por su corta edad; lo que lejos está de brindarles una garantía de seguridad a las chicas, quienes se resguardan en que la condena social alcance para mantenerlo alejado de ellas.