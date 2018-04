Juan Cruz Sanz, lejos de la tevé y de las redes sociales

“Buen día, gente linda. Así amanecí, con una gran sonrisa. No tengo por qué sufrir agravios sobre esta persona que todos sabemos cómo es. No voy a parar hasta defender mi imagen y la de mis hijas. Estoy relax porque el del video no soy yo y sobre eso están mis abogados en el tema. Uno de los videos fue en una época muy dura de mi vida, la cual recapacité y mis hijas me supieron rescatar, por eso digo que mis hijas son mi vida. Gracias por la buena vibra, a los que me creen, gracias, y a los que no, también gracias”, anunciaba una publicación en Instagram de un perfil a su nombre, junto a una foto de él sonriendo.

Ante la gran relevancia que ganó la publicación, el periodista se vio obligado a enviar un email a la producción de Susana Roccasalvo para confirmar que cerró todas sus redes sociales y que sólo se trataba de un perfil trucho.

“Todas las cuentas que están apareciendo en TW son falsas. No tengo ni uso ninguna red social. Si usara TW, usaría mi cuenta oficial de siempre, ¿qué sentido tendría inventarme una?”, escribió el panelista de Cortá por Lozano, que tiene licencia psiquiátrica por dos meses.