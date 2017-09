Con el prólogo de Gabriel Rolón, Poder ser, está conformado por 38 relatos ordenados en secciones temáticas, dentro de las cuales el sexo, el amor, los mandatos y el miedo son las que más atrapan al público. "Mucha gente me cuenta que se identifica con las historias que están inspiradas en casos reales", postuló y explicó que algunas de ellas son autobiográficas, mientras que otras estuvieron inspiradas en las experiencias de terceros. "Cambié los personajes tratando de preservar el núcleo de los problemas así que no hay chance que te encuentres con el protagonista más allá de que el hecho sea real", agregó.

En cuanto al título de la publicación, el autor admitió que si bien “da para la suspicacia”, no está en sintonía con el célebre “sí, se puede” de Cambiemos. Comentó que para elegir el nombre, contrató a Santiago Costa, “uno de los mejores especialistas de marcas de Argentina”, y que la idea fue reflejar la identidad del trabajo “que trata sobre el esfuerzo del ser humano por ser lo que es con sus luces y sombras”.

Sobre los pasajes de su vida que luego inspiraron algunos segmentos del libro, Tonelli reveló que a los 37 años comenzó una gran crisis existencial. “Fuera de mis hijos, no me cerraba nada. Me di cuenta que había elegido en función a un programa escrito por otros”, relató y explicó que a partir de ese quiebre se divorció, retomó la escritura y pasó del lobby empresarial a la resolución de conflictos en organizaciones. Consultado sobre el papel que jugó Gabriela Michetti en esa época, Tonelli sostuvo que se conocían de antes de su separación y que se encontraron cuando él estaba saliendo de su crisis. “Ella es muy importante para mí, hoy compartimos la vida lo mejor que podemos, con muchas ocupaciones”, señaló.

Gajes de ser el novio de la vice

Tonelli reconoció que la llegada de Michetti al gobierno nacional afectó el vínculo entre ellos. “Es algo muy negativo a nivel personal, no tengo reparo en decirlo. Gabi lo hace con amor y vocación, pero tenemos poco tiempo y cuando llega está muerta”, expresó.

Sobre el combo que trae aparejado ser la pareja de la vicepresidenta, Tonelli admitió que, fuera de las aspectos positivos, tiene que lidiar con críticas y descontentos. “Siempre aparece un militante opositor agresivo que me insulta por ser el novio de ella. No es lindo, pero me la banco. Mientras tenga gente que le guste lo que hago, voy para adelante”, afirmó. Subrayó a su vez, que “el poder es muy hostil” y menos glamoroso de que se piensa. “Yo soy un testigo privilegiado, trato no hablar por discreción, quizás dentro de 20 años escriba”, anticipó.