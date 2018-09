Jujuy quería salsa pero Pico le cortó el rostro

Se trata de Juan “Pico” Mónaco, a quien Jujuy comenzó a seguir en las redes sociales. Los rumores de un pronto romance no tardaron en llegar y la morocha puso la cara para explicar por qué le dio “follow” al ex de Pampita.

Será verdad: “Lo seguí para preguntarle de caradura si quería hacer la salsa de a tres”.

"A Pico lo empecé a seguir ahora hace poquito, para preguntarle de caradura si quería hacer la salsa de a tres. Entonces lo empecé a seguir a ver qué onda", reveló en Los ángeles de la mañana, y agregó: "Me contestó, fue súper buena onda y amable, pero me dijo que no (risas). Está como queriendo bajar el perfil mediático y estar tranquilo. No seguí hablando con él".

Luego, contó qué decía su mensaje. “Le mandé ‘Hola Pico, perdón que te escriba, disculpá el nivel de caradurez de mi parte, pero creo que en la vida las cosas se consiguen así. No sé por qué te me cruzaste por la cabeza para bailar la salsa de a tres, no sé si te interesa’”, relató risueña Jujuy.

LEÉ MÁS

Separación escandalosa y conquista explosiva