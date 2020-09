https://twitter.com/juliobe2003/status/1162428820038836226 Adelanto exclusivo del nuevo programa conducido por Julieta Prandi Confesiones secretos y canciones 1er. invitada LALI Espósito será por Telefe enero 2020 - J.B. PRESS pic.twitter.com/oO3WLhQOmz — JULIO BENAVIDEZ (@juliobe2003) August 16, 2019

“El año pasado tuvimos la posibilidad de grabar con estos músicos maravillosos, y fue una experiencia única de verdad. Fanáticos de Lali, Axel, Coti, Pedro Aznar, David Lebon…fue íntimo, cercano, insólito, porque contaron cosas que nunca habían contado. Al recorrer su carrera fue una caricia al alma para ellos. Cantaban canciones, charlábamos, tomábamos algo. Se va a disfrutar. Estoy muy orgullosa del programa”, contó Julieta Prandi.

En cuanto a los invitados al nuevo programa, Julieta Prandi explicó que, “a muchos de los que me tocó entrevistar tuve el gusto de conocerlos en “Gracias por venir”, el programa que hice en Telefé. Yo tengo la escuela de Gerardo Rozín, que es una persona que admiro, quiero y que fue mi maestro de televisión en lo que tiene que ver con las entrevistas. No soy periodista, y él fue un gran maestro para mí. “Gracias por venir” tenía esto del tributo, de la entrevista, del recorrer su vida, y la emoción que fluye”.

f1280x720-58572_190247_5312.jpg

El nuevo programa de Julieta se llama “Confesiones”, al respecto Guillermo Andino le preguntó si a ella le cuestan las confesiones, a lo que la rubia respondió, “yo soy tímida, pero cada vez menos. Cada vez estoy perdiendo más la vergüenza. Soy más sensible y creo que eso me permite que tenga una conexión con el otro y se crea un lazo de intimidad. El otro se siente libre de contar cosas, y pasaron cosas lindas con Pedro Aznar por ejemplo. Con David Lebon terminamos llorando juntos. Es bellísimo “Confesiones”, no se lo pueden perder. Creo que va a ser un programa para los músicos con algo que no se hizo y no estamos acostumbrados a hacer-2, concluyó la modelo.