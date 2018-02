Junín: acusan de tráfico de influencias a ex funcionario

El delito estipula penas de 1 a 6 años de prisión y no recibe la probation (juicio abreviado) por haber sido funcionario público al momento de suceder los hechos.

Farrobo fue acusado por el empresario Xavier Juan Pablo Da Silva de haberle pedido dinero a cambio de liberarle unos cheques que le debían en la Municipalidad por una serie de trabajos que había realizado.

Da Silva le alquiló a la intendencia una máquina motoniveladora por la que acordó una suma determinada, pero dijo que le demoraron los pagos y que nunca le mostraron el contrato por el que había cumplido el servicio. Es más, el hombre aseguró que, para que le cancelaran la deuda, Farrobo le había pedido 30.000 pesos y un automóvil (VW Gol Trend 2015) que era de su propiedad.

El fiscal también adelantó que solicitará nuevamente la ubicación del empresario, quien también será imputado por el mismo hecho pero hasta el momento no ha podido ser ubicado, ya que no vive en el domicilio establecido en los contratos y, como no ha sido notificado todavía, no se le puede pedir el pedido de captura, sino de paradero.