“El 12 de febrero se acercó un hombre a mi casa y me preguntó si mi Renault 19 estaba a la venta. Cuando le dije que sí, me contó que se dedicaba a la compra y venta de autos y me ofreció un Ford Focus”, relató Eliana a LMN, quien, con dudas, le dijo al hombre que pasara al día siguiente para charlar.

El falso vendedor volvió y le explicó en qué consistía. Ella debía entregar su vehículo más 100 mil pesos en efectivo para obtener el otro auto, que estaba a nombre de una mujer de Zapala. La operación era simple: con sólo 20 mil pesos, a las pocas horas ya tendría el Focus y luego, el resto del dinero se transferiría a la propietaria del auto.

“Era un viernes a la tarde. Le di la plata y como a las 20 no llegaba, lo llamé. Me dijo que me traía el auto el lunes porque supuestamente tenía que visitar a un escribano, pero que estaba cerrado”, expresó Eliana indignada. No satisfecho, el estafador se comunicó el lunes y le pidió otros 10 mil pesos para el pago de la patente.

Ante las reiteradas excusas, la vecina de Junín de los Andes sospechó que se trataba de un engaño y le exigió que le devolviera el dinero o que apareciera con el auto nuevo. “Le dije que lo iba a denunciar, aunque me pedía que no lo haga. Cuando fui, me dijeron que era un estafador y que estuvo haciendo lo mismo en Loncopué, pero que no lo pudieron atrapar”, sostuvo.

Le explicaron que se trataba de un hombre que usa distintas identificaciones para sus negocios. En este caso, el estafador le había dado el número de documento de una mujer de La Pampa, lo que lo hace más difícil de localizar.

También pasa en el norte neuquino

Desde hace un tiempo, los estafadores con la venta de vehículos viajan al norte para engañar a crianceros con camionetas y autos a bajo precio, que luego resultan ser robados o tener una importante falla mecánica. Tan sólo en el 2017 hubo 10 denuncias sobre ese tipo de estafas en las ciudades del norte neuquino.