Karina Jelinek, la reina de las burradas

La morocha fue como invitada al programa Los ángeles de la mañana y llevó consigo una botella con un extraño contenido. “Estoy tomando jugo de mandarina, con dos cucharadas de polvo de colágeno. Lo hice yo. ¿Querés probar?”, le dijo Karina a Ángel de Brito. El conductor aceptó su oferta pero le consultó: “¿Te da asco que tome del pico?”. “Para nada. Aunque ahora está el electrococo”, exclamó la ex de Leonardo Fariña, para iniciar las carcajadas de todo el panel.

“Estreptococo”, le aclaró enseguida Yanina Latorre, un tanto molesta por el error de Jelinek, quien inmediatamente aclaró: “Tengo dolor de garganta y tengo miedo de que sea la bacteria. Hay que tener cuidado, hay que cuidarse”.

Tras su paso por el envío, Karina se rió de su error en Twitter. “No se comparten las botellas hay virus posta peeeeero confío en @AngeldebritoOk #noalelectrococo o como se diga!”, posteó.

Loca: La morocha confesó que quedó fascinada con el actor Benjamín Alfonso, participante del “Bailando”.

Impactada

Karina Jelinek fue la protagonista de otro divertido momento en el magazine de El Trece al contar que quedó “impactada” con Benjamín Alfonso, uno de los participantes del “Bailando”.

“Creo que cada uno luce lo suyo, uno lo divertido, otro porque baila, otro porque es un potro. ¿Cómo se llama este chico? ¡Benjamín! ¿De dónde salió? Nunca lo vi en el ‘Bailando’. No lo tenía. Yo creo que no se va a ir esta noche del ‘Bailando’, porque el día que bailó fue trending topic en Twitter, así que no se va a ir”, relató la modelo, fascinada con el actor, y agregó: “Ay, ¡qué potrazo, por favor! No puede más, chicas. ¿O no?”.

Tan interesada se mostró, que hasta les consultó a las panelistas si Alfonso tiene novia, a lo que Lourdes Sánchez le respondió que sí. “Entonces hay que respetar a la chica. Para mí tiene bombacha y corpiño”, tiró la modelo. Ácida, Yanina Latorre le cuestionó: “¿Desde cuándo es un problema para vos que tengan novia?”. Algo indignada, Karina insistió: “No, hay que respetar. Tengo códigos porque no me gustaría que me hagan eso”.

Por último, la producción del ciclo le mostró a la morocha una postal del galán en la que luce sus abdominales, y ella no pudo disimular lo mucho que le gustó. “Es increíble”, dijo.

Las frases celebres de Jelinek

La modelo es autora de varias frases que quedaron grabadas en el inconsciente de los argentinos por ser consideradas grandes burradas. “Lo dejo a tu criterio”, “Las chilenas son casi latinas”, “No pertenezco a la generación de leer libros” y “Tengo mucho sensualismo” son algunas de ellas.