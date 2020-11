Kevin Benavides y el Dakar 2021: "Pelearé por traer la victoria"

“Desde que arrancó la pandemia me dediqué a aprovechar el tiempo para entrenarme, para recuperarme de lesiones viejas. Fueron meses muy duros. Y al no tener carreras fue un proceso continuo. Hasta que llegó el Rally de Andalucía. Y ahora manejando la ansiedad y las ganas de competir. Fueron 6 meses exigentes. Saqué provecho de la cuarentena y el resultado fue positivo. Pude llevarme la victoria en una carrera en la que estuvieron todos los pilotos. Me sirvió mucho para medirme y especialmente regresar con el triunfo” , manifestó Benavides en primera instancia.

benavides-LM.jpg Kevin Benavides quiere ser protagonista junto a Honda en el Dakar 2021

Por su parte, el oriundo de Salta hizo referencia al incidente que protagonizó su hermano Luciano en el “Viejo Continente”. “Es un tema muy complicado que se trabaja desde lo psicológico. No es fácil tener un hermano compitiendo. Cuando paso por un lugar peligroso lo primero que pienso es en cómo lo transitará él. Y a Luciano le pasa lo mismo conmigo. Luciano hizo un gran prólogo, yo quedé atrás. En la etapa siguiente cuando se accidentó yo pasé luego. Lo encontré tirado en el piso. Ya lo estaban asistiendo. No podía respirar muy bien y estaba con muchos dolores. Pero sabía que yo no podía hacer más nada. Tuve que seguir. Esos 5 kilómetros finales fueron muy feos, con mucha impotencia. Tuvo un impacto fuerte con la moto. Esa etapa la gané y me fui al hospital. Y seguí para adelante, una pena que quedó fuera de carrera pero ya estaba mejor”, puntualizó.

A colación de este tema, también explicó como transitó lo sucedido con Goncalves, quien perdió la vida en la séptima etapa del Dakar 2020. “Lo que viví en este Dakar fue la situación más dura y más fea que me tocó sufrir a nivel personal. Paulo era mi mejor amigo en el mundo del rally. Él estaba en Honda cuando yo llegué. Era mucho más grande que yo y me guiaba. Me ayudó permanentemente. Siempre estábamos compartiendo cuarto, equipo, todo. Jamás me imaginé vivir algo así. Tuve que ser fuerte para seguir adelante, como él siempre me enseñó. El Rally es lo más extremo y peligroso del mundo. No estamos preparados para el fallecimiento de alguien. Por eso esos momentos hay que afrontarlos. Pude seguir adelante”, se sensibilizó.

Por último, Benavides hizo hincapié en las chances que tienen que volver a pelear mano a mano con KTM. “Honda este año está nuevamente en condiciones de pelear el Dakar. Seremos cuatro pilotos: Ricky Brabec, Joan Barreda, Nacho Cornejo y yo. Iré a hacer mi mejor trabajo. Pelearé por traer la victoria. Será una carrera más interesante. Cambiarán varias cosas. Lo harán más lento por la seguridad”, finalizó.