Kriger: "El argentino era un título que me debía"

Con apenas 20 años, ese joven piloto que participó además en seis mundiales (Brasil 2013, EE.UU. y México 2015 y los tres últimos de Villa) se dio el gusto de ganar un campeonato nacional. “Era algo que me debía”, dijo relajado y con la satisfacción de haberse sacado un peso de encima.

"En el futuro me gustaría correr el Dakar, como Kevin Benavídez, que es mi amigo. Por ahora espero estar otra vez en el Mundial de Villa La Angostura”. Nahuel Kriger El flamante campeón agradeció a la familia, a u novia Rocío y a KTM.

“Es que yo soy campeón patagónico, bonaerense, había ganado en esta categoría los campeonatos de Chile, en 2014 y en Perú, en 2015 pero no se me dio acá en Argentina”, contó aliviado el integrante del team KTM. “Fui dos veces subcampeón (2014 y 2015) y el año pasado me lesioné el hombro en La Rioja, en mitad de campeonato cuando venía puntero”, recordó.

La revancha llegó esta temporada. “Estuve más tranquilo. Tengo más experiencia en la categoría y me siento más maduro. Afronté cada carrera no pensando tanto en el triunfo (aunque logró ganar ocho mangas de 15) sino en ser más regular, sumando la mayor cantidad de puntos para el campeonato”, objetivo que finalmente consiguió con un tercer puesto en la última manga para relegar al ganador, Nicolás Mana.

Confesó que el circuito que más le gusta es el de La Barda “porque es muy natural” y donde entrena “seguro y confiado”. A la hora de destacar sus virtudes, se calificó como un “piloto aguerrido, siempre con un plus más para dar”, ese mismo que lo llevó a ser campeón.

Influencia

“En las motos, el piloto cuenta”

“En motocross podés tener la mejor moto que, si falla el piloto, falla todo. En este deporte tenés la moto más el piloto. En automovilismo, en cambio, es el auto y el piloto. Un piloto no muy bueno con un auto de punta va a terminar mejor que un número uno con auto del puesto 20”.