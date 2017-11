La Angostura: dejan lanchas a la deriva por diversión

Según informa La Angostura Digital, el hecho ocurrió en las últimas horas. Uno de los damnificados es Claudio Marina, dueño de la lancha Arco Iris, que sufrió graves daños como consecuencia del sabotaje.

Marina relató que buscó su lancha para ir a pescar y no la encontró amarrada, por lo que pidió ayuda a personal de Prefectura. “Ellos me llevaron con un semirrígido a buscarla y la encontramos hundida en la Isla Victoria. Se veía el techito nomás”, señaló. El vecino denunció que algo parecido ocurrió el año pasado, cuando otro grupo soltó cinco lanchas.

Explicó que desconocidos desatan las embarcaciones y que, “como chiste, ven cómo la lancha se va a la deriva sola”. “Lo hacen de noche, doce de las noche. Imagínate, a las siete de la mañana con el viento que hubo la semana pasada, la encontrás en Brazo Huemul”, expresó.

“Mi lancha tiene siete agujeros por todos lados. El año pasado me había comprado el motorcito cuatro tiempos con mucho esfuerzo y ahora estaba bajo el agua. Me rompieron el espejo. Me hicieron un desastre y me arruinaron el esfuerzo de muchos años”, se lamentó.

Marina pidió a las autoridades que instalen cámaras de seguridad en ese sector de las bahías “aunque tengan que cobrarles a los dueños de las embarcaciones”. Dijo además que en Prefectura le dijeron que tenía que sacar la embarcación del agua, que le daban un teléfono de gente para que la reflotara. “Me salía 80 mil pesos, una locura ¿quién puede pagar eso?”, apuntó. Por último, agradeció a un grupo de 20 amigos que le ayudaron a rescatar su embarcación.

Reparaciones que cuestan mucho

Claudio Marina, el propietario de una de las lanchas afectadas por actos de vandalismo, lamentó los daños que le produjeron a su embarcación y dijo que todavía no sabe cómo la arreglará.

“La lancha quedó arriba de las piedras y el viento y oleaje le seguían pegando y no la podía sacar. Estuvo cuatro días que no la pude sacar por el viento que había”, explicó indignado.