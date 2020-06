Desde el organismo explicaron que se trata de una acción "para que se provea a los sectores en situación de pobreza, ya que en la ciudad de Neuquén unas 12.000 familias no cuentan con el servicio, ya que no existen redes de gas domiciliario en esos sectores, es decir, son más de 50.000 personas que no tienen gas natural".

La entidad defensora de derechos humanos sostuvo, además, que "debe agregarse el elevado costo que las garrafas y la leña tienen en relación al gas que se provee por red" y precisó que "son frecuentes los problemas de abastecimiento, en especial en invIerno, que generan un incremento considerable del precio y lo convierte en inaccesibles para muchas familias". Agregaron que esta situación "es dramática" en este contexto de pandemia por coronavirus.

El pedido plantea además "la obligación de la provincia de velar por la salud, especialmente en la prevención de enfermedades, poniendo a disposición servicios gratuitos en defensa de ese derecho y removiendo obstáculos económicos que limiten la igualdad de los habitante".

LEÉ MÁS

Neuquén ya espera 10.000 garrafas de la ex Enarsa

La gestión de Anses regional asumió con 6 mil trámites de jubilación atrasados

Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono