La basura afuera: Plottier la trae desde hoy al CAN

Plottier genera cerca de 60 toneladas por día de basura, de las cuales ingresará al complejo de Neuquén solamente la parte de residuos húmedos que irá al relleno para su tratamiento y disposición final. Tampoco podrán ingresar escombros de construcción, residuos voluminosos, eléctricos o electrónicos, patógenos, industriales, radioactivos, contaminantes o explosivos.

Y a futuro, tanto Plottier como Cipolletti deben planificar plantas de separación propias.

Actualmente, el CAN recibe unas 350 toneladas de basura por día que son las que se producen en la ciudad de Neuquén.

El proyecto del tratamiento regional de residuos sólidos tiene el aval de Nación y el objetivo es lograr financiamiento del BID al que puedan acceder los municipios que quieran depositar sus residuos en el CAN.

“Es una satisfacción muy grande poder trabajar en conjunto con otras ciudades de la metrópolis de la Confluencia en temas comunes, y la disposición de la basura es uno de los más importantes. Lo que para muchos municipios es un problema grave Neuquén lo tiene resuelto con un horizonte de por lo menos 20 años”, afirmó el intendente de la ciudad, Horacio “Pechi” Quiroga.

En el Complejo Ambiental Neuquén En el Complejo Ambiental Neuquén separan y reciclan la basura para luego venderla.

483 pesos deberá pagar Plottier por cada tonelada de basura que ingrese al CAN.

Un problema

Recordó que está en vigencia la ley provincial 2648 de 2009, que establece un plazo de 10 años para la erradicación de los basurales a cielo abierto. Ese plazo vence en junio del año que viene y en la provincia la mayoría de los municipios todavía no resuelve ese problema.

De todos modos, muchos sectores cuestionan el funcionamiento del CAN y el hecho de que la ciudad reciba la basura de otras localidades.

Sobre esto último, el jefe comunal aseguró: “Neuquén tiene solucionado el problema de la basura y se embarca en un proyecto de esta magnitud para contribuir a que las ciudades vecinas también lo resuelvan”. Y agregó: “La respuesta es muy sencilla: si una sola de las localidades de la región de la Confluencia continúa con la quema en basurales a cielo abierto, nos perjudicamos todos con la contaminación del aire y de las napas”.

En el caso de Cipolletti, la otra ciudad involucrada en este convenio, ya se habilitaron los camiones para hacer el traslado pero aún no se definió la fecha en que comenzará a traer los residuos y se está determinando la hoja de ruta por la que transitarán los vehículos.

El Complejo Ambiental Neuquén es uno los principales pilares de la gestión de Quiroga. Se firmó un convenio para el tratamiento regional de la basura. El Complejo Ambiental Neuquén es uno los principales pilares de la gestión de Quiroga. Se firmó un convenio para el tratamiento regional de la basura.

Denuncian que funciona mal

El concejal del Frente Neuquino, Luis Durán, denunció que no está funcionando la cooperativa que separa los residuos en el basurero de la ciudad y que no hay tierras disponibles para traer los residuos de otras ciudades. Por este motivo, presentó un proyecto para que el Municipio de Neuquén informe sobre el convenio que firmó con Cipolletti y Plottier. Solicitó que se explique si se realizó un estudio de impacto ambiental para determinar la conveniencia de receptar basura de otras ciudades y también se puso el ojo en la Subsecretaría de Medio Ambiente, área que, según Durán, no respondió sobre la superficie del complejo donde se va a desarrollar la actividad (hoy tiene 10 hectáreas, pero el proyecto ingresado en la Comisión de Obras Públicas prevé utilizar 22 más). Tampoco, dijo, se brindó información sobre las calles a anexar.

Otra alternativa al tratamiento de los residuos

En medio de este avance del basurero regional, una empresa le presentó a la Municipalidad de Neuquén un proyecto para un nuevo método de tratamiento de la basura dentro del CAN, que posibilitará terminar con los rellenos sanitarios, a través de un proceso de calor que permite generar energía y una ceniza de residuo que terminará en la industria cementera. La propuesta la hizo Team Ambiental SA, que es representante en Argentina de Babcock & Wilcox, una firma de origen norteamericano que ya desarrolló este método de tratamiento en más de 50 países.

El prototipo está en la ciudad de Florida, Estados Unidos, pero también ya funciona en China y en varias naciones europeas. De concretarse la instalación de la planta en Neuquén, sería la primera de este tipo en Sudamérica. Desde el Municipio se indicó en su momento que la propuesta está siendo analizada por la Secretaría de Modernización, para ver si no colisiona con lo que hace la empresa Cliba.

