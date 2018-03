La capitana del periodismo deportivo en el Alto Valle

Sofía Ibáñez tiene 31 años, nació en Fernández Oro, vivió en La Pampa y tiempo después se mudó e independizó en Cipolletti. No sólo es reconocida por su profesionalidad, comprensión y calidez como persona, sino también porque es la única periodista deportiva en los medios gráficos de la región. Desde el año 2012 se desempeña en LM Neuquén, aunque antes tuvo su propio programa en una radio y escribía para su conocido blog “Oro Deportivo”. Lejos de sentirlo como un motivo de orgullo, asegura que se trata de un hecho preocupante porque, lamentablemente, las aspirantes a seguir esta carrera son cada vez menos.

Una de las razones principales se centra en que el mundo de los deportes se esconde, desde los principios de la historia, bajo una mirada pura y exclusivamente masculina. Sin embargo, con el correr del tiempo llegaron los cambios y, de su mano, grandes logros. Uno de ellos fue la inserción paulatina de la mujer en diferentes actividades físicas como fútbol, básquet, motocross, rugby y, en menor medida, en el periodismo deportivo. “Nunca fui consciente de esta cuestión de género, ahora sí lo veo, pero cuando empecé a estudiar no lo notaba porque no estaba pensando en eso. La diferencia es clara y el hecho de que sea la única periodista dedicada al deporte en la zona y que se desempeñe en un diario no está bueno. En la radio, por ejemplo, al principio la voz femenina lee tablas de posiciones y datos así, pero no se la incluye en un debate”, contó Sofía.

Por otra parte, mencionó que sus primeras coberturas dentro de la cancha no fueron las más agradables por los gritos e insultos de los hinchas, pero que nunca permitió que la adversidad la derribara.

“No me gustaba porque me hacían pasar un mal momento, pero estaba convencida de lo que quería hacer y más allá de esto me sentía cómoda en la cancha, era lo que me apasionaba. Como mujeres tenemos la responsabilidad de demostrarnos a nosotras mismas que estamos en condiciones de trabajar a la par de nuestros compañeros. Las mujeres vamos a seguir reclamando nuestro espacio y trabajando para obtenerlo”, concluyó.