La cárcel como la única casa

La defensa aceptó los hechos en esta etapa provisoria, aunque dejó entrever que se trató de una autoincriminación que luego se debatirá. Sin embargo, el debate sobre la forma de vida del acusado cuando la fiscalía solicitó que quedara detenido por no tener arraigo al no tener casa. Incluso presentó testigos que así lo acreditaban.

Fue en este punto que el defensor expuso la situación de vulnerabilidad y de calle de su asistido. Dijo que no tener casa no significaba que se fugaría, ya que incluso se entregó a las autoridades. Sin embargo, confió que no pudo ubicar a ningún familiar y que aún no pudo gestionar recursos del Estado para darle un lugar y así subsanar el riesgo.

Sin más, la jueza consideró que por el delito en cuestión, un homicidio, tenía que poder ser encontrado y no quedó más alternativa que dejarlo detenido. Fijando así un calabozo como la única casa para ese hombre.