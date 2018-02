La China se puso brava

Se cansó. Eugenia “la China” Suárez explotó en su cuenta de Instagram, llamada Sangrejaponesa, y le respondió a los usuarios que la criticaron tras el nacimiento de su segunda hija, Magnolia. El ataque a la foto titulada “Mi cielo” que publicó la actriz fue la gota que rebalsó el vaso. “¿Tanto misterio tiene esta mina por mostrarle la cara a sus hijas?”, disparó una seguidora sobre la postal en la que aparece la beba de espaldas sostenida por su papá, Benjamín Vicuña. Inmediatamente, la “China” salió al cruce: “Ningún misterio. Es para que gente como vos que va por ahí opinando no hable de lo más sagrado que Dios me dio”. “Para poner esa foto no pongas nada”, le espetó otra seguidora. Indignada, Suárez retrucó en forma tajante: “Volá de mi Instagram si no te gusta”.