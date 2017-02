La China Suárez hará de Susana Giménez en la serie de Sandro

Buenos Aires.- A Eugenia “China” Suárez no dejan de lloverle propuestas laborales, y mientras se desempeña como jurado en el programa ¿Quién dice la verdad? de Chilevisión, aceptó ser parte de la miniserie que recorrerá la vida de Sandro. En este proyecto, la joven actriz se pondrá en la piel de la diva de los teléfonos, Susana Giménez.

La producción contará con 13 episodios, que comenzarán a grabarse en marzo, y la novia de Benjamín Vicuña aparecerá en varios de ellos. Según el anunció de los portales chimenteros, en la serie biográfica se recrearán cinco décadas de la vida de Roberto Sánchez donde, estructuralmente, cada capítulo tendrá una canción que represente e ilustre la etapa que se relata.

El proyecto, que llevará el nombre Sandro de América, una coproducción entre Telefe y The Magic Eye, aún no tiene a su protagonista (o por lo menos los realizadores no lo han dado a conocer) pero sí al director. Se trata de Adrián Caetano, quien también estará a cargo del guión y ya se lució en programas como El marginal, Tumberos y Prófugos, entre otros.

Suárez se está convirtiendo en una de las actrices favoritas de la productora Telefe, ya que fue elegida para estelarizar las cintas Abzurdah (2015), El hijo rojo (2016) y Los padecientes (2017).

Grandes amigos

A Susana y al Gitano los unía una enorme amistad que se inició en los sets de grabación de Tú me enloqueces (1976), la primera película en la que el cantante se sentó en la silla de director.

Años después de la filmación, Sandro comenzaría a devolverle la gentileza a la conductora y se haría presente en su programa, en más de una oportunidad, haciendo grandes confesiones, sobre todo de su vida sentimental.