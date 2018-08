La construcción se retrae en la ciudad respecto de un 2017 récord

Hasta julio de este año, esta área del municipio contabilizó 111.500 metros cuadrados totales, divididos en 30.600 de casas y 80.900 de edificios. La baja se visualiza si se hace una proyección de los números y se los compara con los de 2017 cuando, en el total del año, se habían registrado 308 mil. A su vez, en 2015 y 2016 se llegó a los 245.000.

“El año pasado tuvimos números muy altos, que pudo ser por el crédito hipotecario pero también porque se hicieron más edificios a modo de inversión”, indicó Luis López de Murillas, subsecretario municipal de Obras Particulares.

“En estos meses de 2018 pudo haber bajado por la corrida. Nosotros tenemos expedientes que están tramitándose de edificios de 7000 metros cuadrados que se ralentiza su tramitación porque el inversor mismo los frena, sobre todo en estos últimos tres meses”, precisó.

Respecto de la tendencia constructiva, hay un aumento de los emprendimientos multifamiliares (edificios) respecto de las casas en una relación de 70 a 30, cuando en 2015 de los metros cuadrados registrados, entre el 40% y el 50% eran destinados a viviendas unifamiliares.

“Esto no quiere decir que se construyan menos casas, sino que a veces se hacen las viviendas particulares y no se presentan planos. Se apunta a la construcción y después se ve cómo se resuelve. En los edificios no se puede hacer eso”, advirtió el funcionario municipal.

