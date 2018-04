La Copa siempre estuvo cerca para el millonario

Esta es la quinta victoria al hilo de River en el torneo y el conjunto de Núñez suma puntos para poder alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores.

Si bien Marcelo Gallardo hizo muchos cambios con respecto al partido en el que River venció a Racing (2-0), debido a que entre semana debe jugar por la Copa Libertadores ante Emelec de Ecuador, tardó un tiempo en acomodar su andar.

Es que el Pity Martínez fue quien trató de conducir a River, pero en ese intento alternó buenas y malas, como su compañero Nacho Fernández, y por eso el local casi no tuvo ocasiones de gol.

Central apostó a ver qué hacía River y a salir de contragolpe con la inquietud de Zampedri, pero varios de sus mejores hombres de creación no tuvieron un buena noche.

Un centro desde la izquierda de Saracchi terminó con un remate de Fernández que Ledesma controló, en la única clara de toda la etapa.

En el complemento, River lo fue a buscar con más ímpetu, de cara al arco rival, y si bien tuvo un mayor predominio que el Canalla, la primera acción de la etapa estuvo en la cabeza de Pereyra, pero Armani la mandó al córner.

Gallardo movió el banco de suplentes y cambió a Quintero y Santos Borré por Scocco y Nacho. Así, River ganó aire fresco y una mente mucho más despierta. Un excelente pase de Quintero a Pratto por la derecha, y su defectuoso remate lo emprolijó Santos Borré, quien venció a Ledesma.

Minutos antes del gol, Central perdió al colombiano Cabezas, férreo defensor, y eso pareció afectar al fondo visitante. Tres minutos más tarde del primer gol, una mala salida de Ledesma le dejó el balón a Quintero, quien habilitó a Santos Borré y el pase al centro lo encontró a Pratto, quien se acomodó para definir a su gusto y estiró diferencias. Lo único que quedó luego de ese resultado fue un tremendo mano a mano que Armani le tapó a Ruben. River no para de ganar.

Herm-oso lo de Pratto: gran asistencia y lindo gol

Lucas Pratto fue la figura del partido, en una de sus mejores actuaciones en el Millonario. Le dio el pase a Borré en el primero y convirtió el segundo.

“Luquitas es un fenómeno, se merece esto porque trabaja mucho para estar en el área y meter los goles. Estoy contento por él, porque tuvo la posibilidad. Que siga de la misma manera”. ¿Quién hizo el elogio? Lucas Pratto, la figura de la noche en el Monumental, en el 2 a 0 ante Central.

El Oso le dio la asistencia del primer gol a Borré y minutos después convirtió el segundo en buena definición, aunque con la complicidad del arquero.

Gallardo llevó a su hijo

“Estoy contento porque hicimos un buen partido. La gente empujó cuando tenía que empujar y eso nos hizo ir con más energía”, señaló el entrenador millonario en la conferencia posterior al partido.

Para el Muñeco fue una jornada redonda, ya que su hijo Matías Gallardo participó como alcanzapelotas en el partido ante los rosarinos. El Chino juega en la octava de River.

Cabe recordar que Gallardo ya hizo debutar en la Primera del club a su hijo mayor, Nahuel. ¿También le dará el gusto más adelante a Matías?

Por otro lado, pensando en los desafíos que se vienen, el Muñeco sostuvo: “El jueves va a ser un partido duro por la Copa Libertadores (ante Emelec en Ecuador). Es un equipo que va a salir a buscar, sabemos con qué nos vamos a encontrar”.

Armani suma méritos y Enzo contó qué le dijo a Sampa

El arquero de River volvió a lucirse ante Central y la gente lo pidió para la Selección. Además, Pérez confesó que le avisó a Sampaoli: “La voy a pelear hasta lo último”.

“Para Armani, la Selección”, corearon los hinchas de River una y otra vez. En especial después de las dos grandes tapadas del arquero del momento, un cabezazo de Lovera y casi al final un mano a mano a Marco Ruben.

“Me esfuerzo por seguir mejorando. Yo me fui conforme de la charla con Jorge (Sampaoli), que fue claro sobre lo que quiere. Yo tengo que seguir trabajando bien en River para ganarme esa posibilidad”, afirmó el arquero acerca del encuentro que tuvo con el DT de la Selección , Jorge Sampaoli, el viernes pasado. “Las ataja todas acá, en los partidos, porque en las prácticas no me puede atajar ninguna”, bromeó la figura de la cancha, Lucas Pratto.

Pérez reveló qué habló con Sampaoli

Por su parte, el volante Enzo Pérez reveló detalles de la charla que mantuvo con el entrenador de la Selección, Jorge Sampaoli. “Necesitaba una charla con él. Quedamos en que fue una charla positiva, con conclusiones muy buenas. Le dije que tenía dos teorías. Una era que si me dejaba llevar por lo que veía, por la información de los periodistas, me quedaba afuera. Pero por el convencimiento, mis ganas de estar en otro Mundial y porque la Selección es lo más lindo, le dije en la cara que la iba a pelear. Lo valoró mucho a eso. Ojalá tome la mejor decisión. Le dije que no me doy por vencido. Y más en el momento irregular. Siempre la voy a pelear. No soy crack y hay que ponerse el overol y luchar hasta el final”, expresó, con honestidad brutal, el mediocampista que fue importante en el equipo albiceleste que llegó a la final del Mundial 2014.