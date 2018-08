La cruda revelación de Nicole Neumann sobre el aborto

“¿Yo debería hacer un video llorando porque habían sugerido que me abortaran? Mi mamá, a pesar de ser muy joven, hace muchos años y por un encuentro casual, decidió tenerme y hacerse cargo de sus actos. ¡Gracias por permitirme vivir!”, expresó la modelo en un tuit.

Luego, en una nota con Los ángeles de la mañana, Nicole agregó: “Yo tuve una situación en la que hubiera sido tremendo quedar embarazada, pero tremendo, y me dije: ‘soy una pelotuda y me la voy a bancar’. Gracias a Dios, no fue”.

Tensión con Vero Lozano

Por la tarde, la ex de Fabián Cubero tuvo un duro cruce con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe.

“Hay que poner la plata donde hay que ponerla, el foco es la educación sexual, la prevención. No estoy a favor del aborto clandestino. Hay que poner el foco en ubicarlos y cerrarlos”, sostuvo la modelo.

“No entiendo cuál es tu problema que yo decida abortar si no quiero tener un bebé”, lanzó la conductora. “Nadie puede decidir sobre la vida de una persona”, expresó Nicole, a lo que Vero retrucó: “Para mí no es una vida. ¿Por qué no me dejás a mí que yo haga lo que quiera?”.