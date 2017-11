"La cultura no es más la prima pobre de la política"

¿Qué necesita esta provincia de una gestión cultural?

Claramente necesitaba infraestructura. Es un déficit histórico. Lo encaramos: en dos años sumamos La Casa de las Culturas, el Centro Cultural Alberdi, la Casa Gregorio Álvarez y reequipamos la Fernández Rego. Hicimos la biblioteca Quike Sánchez Vera. Es una de las patas. Creemos que es necesario dejar legislación. Tenemos en marcha una ley de cine, vamos a actualizar el Fondo Editorial Neuquino.

¿Qué implica esa actualización?

Hace años que no se editan libros con el Fondo. Insólitamente, el cuerpo colegiado no tenía participación de escritores. Nos vamos a reunir con ellos para darles un anteproyecto, para que hagan aportes. Las leyes sustentan las políticas en el tiempo. Y eso es clave para nosotros, que estamos de paso, pero que queremos dejar herramientas, infraestructura para garantizar el derecho a la cultura.

¿Derecho a la cultura?

Sí. Es un derecho acceder a la educación, recibir salud. Nosotros queremos generar esa concepción: que un ciudadano tenga el derecho de ir al médico así como va a presenciar un hecho artístico que lo va a modificar y lo puede hacer mejor.

Desde su punto de vista, ¿qué es lo neuquino en términos culturales?

Vivimos en una provincia muy heterogénea. Creo en esta provincia como un lugar pluricultural, diverso. Y es en lo que hay que trabajar. Hay que romper con ciertos prejuicios. Es neuquino un poeta de otra generación, pero también es neuquino un chico tocando rock en un garage de su barrio. Hay una diversidad estética con la que queremos ser muy respetuosos desde nuestras políticas.

—¿Cómo lleva esto de no venir de la política?

La verdad es que podemos trabajar con mucha libertad. Yo tengo un cargo político. Soy respetuoso con la gente del partido (MPN), pero la cultura tiene que formar ciudadanía. Yo represento al Estado en el área de la cultura, no a un partido. Cuando un médico te atiende, es lo mismo. Nosotros, creo humildemente, somos especialistas en la gestión cultural.

—¿Cree que está menospreciada la cultura como herramienta política?

Mi actual experiencia no es esa. Hoy la cultura en la provincia no es la prima pobre de la política. Pero quizás a veces la política busca réditos en otras áreas. Porque para tener réditos políticos con la cultura hay que saber y estar sensibilizado. Si vos generás un corredor cultural como el que estamos generando, es muy legítimo que tengas un rédito político por eso. Son cosas que si no se hacen, la cultura queda liberada a las reglas del mercado. Y evitar que eso suceda, dar opciones culturales es un rédito político. Es tan importante llevarle asfalto a la gente como sensibilizarla a través del arte.

Sube un 18% el presupuesto

“Para 2018, tenemos un presupuesto 18% mayor al del 2017. No es cierto que haya menos dinero para la gestión”. Ante una consulta de este diario, Colonna desmintió que haya un ajuste en el área, tal como denunció días atrás el diputado provincial de Cambiemos, Oscar Smoljan. “También dijo que no estábamos trabajando en el museo de arte moderno de Zapala”, dio. “Quizás esté nervioso porque en dos años hicimos mucho más por esta ciudad y sus artistas, a los que él no deja exponer en el Museo de Bellas Artes”, dijo.