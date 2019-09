La emoción de un héroe único

La épica le sienta bien a Diego. Y eso es lo que buscará en esta nueva etapa de su vida. La primera como entrenador de un club argentino. Con todos los ojos mirándolo al frente de un plantel humilde que arrancó último la Superliga y está hundido en el fondo de la tabla de promedios (a once puntos de la salvación), no la tendrá nada fácil. Pero su primera aparición ya mostró lo que es Maradona para buena parte del pueblo futbolero. Para esos que no se olvidarán jamás de la emoción en sus cuerpos y de las sonrisas que les plantó en el rostro un D10S del fútbol tan imperfecto como irrepetible.