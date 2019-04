La familia Maradona no tiene un poco de paz

Redes: “Se llama como tu sobrina?! No podrás cambiarle el nombre? Ponele amor”, escribió un usuario.

“Cómo me infló los ovarios Roma toda la noche... La dejaba en el piso y subía, Me lamía, me mordía, me pisaba la cara y así sucesivamente”, contó la joven en la red social del pajarito.

¿Coincidencia?

Los usuarios no le dejaron pasar el detalle y dieron su punto de vista. “Pero ese es el nombre de tu sobrina...”, le escribió un seguidor. “¿No podrías cambiarle el nombre?”, le preguntaron. Otros fueron más agresivos y tildaron a la joven de “resentida”. Sin responder directamente a los usuarios que la criticaban, horas más tarde Jana tuiteó: “Te juro no puedo creer que haya personas tan taradas”. Lo cierto es que, según se ve en sus publicaciones de Instagram, Jana tiene a esa gata desde 2018, por lo que al momento de ponerle ese nombre no sabía cómo se llamaría la hija de su hermana. en las redes se armó un gran debate