La felicidad del reencuentro

Las respuestas a una encuesta que me hizo una colega sobre películas y libros que recomendaría o que no hay que dejar de ver o leer durante nuestra existencia, me llevó a preguntarme por qué mi elección recayó en lo que vi o leí varias veces. Los especialistas llaman a ese ¿fenómeno? hábito del reconsumo. Soy consciente de que esa práctica de la relectura (en mi caso, por ejemplo, Cuentos de los años felices de Osvaldo Soriano) o de ver varias veces una misma película (Casablanca con Humphrey Bogart) está poco valorada, incluso desechada por quienes corren detrás de las novedades.