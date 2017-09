La Feria del Libro va camino a otro récord de visitas

La Feria arrancó el viernes pasado y concluirá el domingo. Permanece abierta de 9 a 13 y de 14 a 22 hasta el viernes y durante el fin de semana funcionará de 15 a 22.

Entre los títulos más buscados por los visitantes están los ciencia-ficción, cómics, historia, autoayuda y novelas románticas. También hay gran demanda de libros infantiles y escolares.

En paralelo con la exposición, se organizaron concursos y conferencias. Este año vendrán a intercambiar pareceres con sus lectores Felipe Pigna, Gloria Casañas, Gabriel Rolón, Diego Golombek y Tiffany Calligaris.

Andrés Ros, secretario municipal de Cultura, contó que en los primeros tres días de exposición recibieron 18 mil visitantes y prevén “superar ampliamente la cifra del año anterior, como nos viene sucediendo con cada nueva edición”. En 2016 recorrieron la muestra de los libreros en la ciudad unas 60 mil personas.

El funcionario explicó que tienen programadas visitas de 3500 estudiantes: “Pensamos que a partir de esta semana la mayoría de la gente cobra y vamos a tener muchos más asistentes”.

El corte de cintas oficial se hizo ayer a la mañana con las presencias del gobernador y el intendente. Los dos coincidieron al destacar el valor cultural de la exposición y la necesidad de rescatar la lectura en papel, en una época donde cada vez se utilizan más las pantallas.

El corazón de la muestra es la globa instalada detrás del MNBA, que contiene 52 puestos de editoriales, librerías, autores independientes y organismos públicos. Ros estimó que entre todos los stands de la Feria reúnen unos 50 libros en exposición para el deleite de los asistentes de este año al evento.

Como en años anteriores, los expositores usan de carta de presentación los libros que encabezan el ranking de ventas y los de los autores de renombre que vienen a dar charlas, pero también se pueden encontrar publicaciones originales sobre arte, feminismo, cultura mapuche, debates políticos y literatura local.

Además, hay puestos para todos los gustos: junto a gruesas enciclopedias ilustradas y clásicos de la literatura universal conviven álbumes de figuritas infantiles y sobres con calcomanías. Como la consigna del evento este año es “Somos lo que leemos”, el objetivo es que la muestra resulte atractiva para todo el público.

La venta de libros es uno de los fines que buscan las editoriales que desembarcaron en la feria neuquina, aunque no sea el único, ya que con el acercamiento del público a sus textos ya se cumple con un valioso objetivo para las empresas.

Aún no hay registros de ventas durante la presente edición de la feria, pero como referencia se tienen los datos de la Cámara Argentina del Libro correspondientes a 2016, cuando se vendieron unos 100 libros por día.

“M’ijo, los libros no muerden”

“Mi madre era muy severa con la educación. Me enseñó a leer a los 5 años con los libros de Horacio Quiroga; por él me pusieron el nombre”, relató el intendente antes de recordar una frase que le machacaba su madre: “M’ijo, agarre más los libros que no muerden”.