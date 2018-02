La gran estafa

Tal como apostó hace un tiempo Jorge Rial, Luciana Salazar y Martín Redrado están juntos otra vez, luego de que la rubia debutara como mamá. Tras ser escrachada con una fotografía en el Día de los enamorados cenando con el golden boy, la ex vedette admitió con algo de delay lo que era un secreto a voces. Aunque en un principio negó de modo tajante ser la mujer que acompañaba al ex presidente del Banco Central en la postal, Salazar se arrepintió y confesó en Twitter: “Perdón, me siento una tonta de haber mentido con el tema de la foto de San Valentín. Sí, estuvimos cenando con Martín y volvimos desde ya hace unas semanas. Es que la realidad es que yo no tenía nada que ocultar, por eso lo cuento”.