“Siempre me he sentido diferente. No sólo por mi aspecto físico, que nada tiene que ver con los rasgos eslavos de mis padres. También de pensamiento. Tengo un agudizado sentido de la justicia, como el que siempre tuvo Fidel”, apunta en una entrevista con Efe. Asegura que su empeño en “salvar al mundo y a la humanidad” le viene de su verdadero padre, en el que ve un modelo a seguir y las raíces de sus poco convencionales ideas.

“Le prometí a mi padre que nos encontraríamos en esa gran red social”. Alexandr Serioguin Supuesto hijo de Fidel

Se declara creyente, pero también revolucionario y comunista, como demuestra su amistad con muchos dirigentes actuales del Partido Comunista de Rusia y su presencia el martes en la tribuna que presidía las celebraciones del centenario de la Revolución bolchevique de 1917. “A los comunistas me une su experiencia para poner en marcha grandes proyectos universales. Lenin tenía una visión del mundo. Y yo me veo prácticamente como un nuevo Lenin, porque tengo un proyecto global para toda la humanidad”, argumenta la contradicción.

Con la fórmula matemática en mano (creada, según él, por un “matemático ruso genial”), Serioguin asegura que “ya se sabe que desde el inicio de la historia de la humanidad han vivido en el planeta unas 810.000 millones de personas”, y afirma que su objetivo es “volver a reunir sus almas en un templo digital”.