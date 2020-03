La Legislatura restringe sus actividades por el coronavirus

A partir del 12 de marzo hasta el 31 de marzo incluido se suspenden las siguientes actividades:

Las solicitudes de servicio previstas para ese periodo en las distintas salas de la Legislatura y Casa de Las Leyes.

Actividades que impliquen la concurrencia de público en general (como ser las reuniones del Comité de Alerta Hídrico Ambiental (CAHIA), las visitas guiadas, las capacitaciones y actividades protocolares, entre otras)

En cuanto a la actividad parlamentaria y las sesiones y trabajos de Comisión se realizarán con normalidad, pero las diputadas y los diputados deberán designar el personal mínimo para trabajar. En tanto que, los espacios de biblioteca de la Legislatura y la Comisión de Condiciones Laborales permanecerán habilitados al público.

Declaran la emergencia sanitaria nacional y suspenden los vuelos al país de zonas infectadas

El presidente Alberto Fernández firmó este jueves un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia sanitaria a un año y ordena la suspensión por 30 días de los vuelos internacionales provenientes desde las zonas más afectadas por el coronavirus, entre otras medidas de prevención para hacer frente a la pandemia.

El decreto, que faculta a la cartera de Salud como autoridad para su aplicación y la compromete a brindar informes diarios, instrumenta el "aislamiento obligatorio" de manera preventiva durante 14 días para quienes ya cuenten con el diagnóstico por coronavirus, a quienes hayan arribado al país desde las "zonas afectadas" y a quienes revistan la condición de "casos sospechosos" o hayan mantenido "contactos estrechos" con esas personas, informaron desde Presidencia.

Serán considerados "casos sospechosos" los cuadros de personas que presenten "fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que "además, en los últimos días tengan historial de viaje a 'zonas afectadas' o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19".

"La definición podrá ser actualizada por la autoridad sanitaria, en función de la evolución epidemiológica", se aclara en las medidas difundidas por el Gobierno.

También establece que "en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas" por el decreto presidencial, quedan habilitados funcionarios, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que "tomen conocimiento de tal circunstancia, a radicar la denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 y concordantes del Código Penal".

Quienes arriben al país habiendo transitado por "zonas afectadas" están obligados a "brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción", añade.

"No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria", se informó a través del decreto de necesidad y urgencia.

Hasta el momento, son consideradas "zonas afectadas" por la pandemia de coronavirus "todos los países de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán", aunque está sujeto a actualizaciones diarias según la evolución epidemiológica.

Además, se dispone la "suspensión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las zonas afectadas", durante 30 días, y se precisa que los "operadores de medios de transporte, internacionales y nacionales, que operan en la República Argentina, estarán obligados a cumplir las medidas sanitarias y las acciones preventivas que se establezcan".

Sobre los eventos masivos, el decreto abre la posibilidad de que se pueda disponer del "cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público" y de la "suspensión de espectáculos públicos y todo otro evento masivo", además de imponer "distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones".

El Gobierno informó que "las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud" y que la "infracción a las medidas previstas" en el decreto dará lugar a las "sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar", contempladas en el Código Penal.

"La infracción a las medidas previstas dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública", añade del decreto.

También quedan habilitadas tanto la cartera de Salud como de Desarrollo Productivo a "fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos" y otros "insumos críticos", a la vez que podrán adoptar las "medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento".

Por último, el Ministerio de Salud brindará información diaria sobre las “zonas afectadas” y la situación epidemiológica por el coronavirus.

