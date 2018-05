La lengua más peligrosa

“Es un show de la realidad. Siempre con humor, vamos a desdramatizar la realidad dándole entretenimiento a la gente”, aseguró la One en la previa al gran debut, y agregó sobre la metodología de su show: “Voy a hacer timbreos al azar por los barrios para meterme en la casa de la gente. Me encanta conocer cómo viven, qué piensan, sus necesidades, costumbres, etc. Además, vamos a debatir acerca de la actualidad”.

La jurado del “Bailando” estará acompañada por un panel íntegramente femenino: Nora Carpena, Carolina Papaleo, Julieta Prandi, Agustina Kämpfer, Carolina Losada, Julia Kemble y la mediática y popular Micaela Viciconte.

El envío tendrá distintos segmentos a lo largo de sus 90 minutos de aire y contará con importantes invitados.

El primero en visitar el living de la ex vedette será Antonio Gasalla, uno de los actores más buscados por la prensa argentina.

La participación de Gasalla en el gran estreno de Moria está relacionada con que la diva estaría muy cerca de ser parte del nuevo espectáculo teatral del capocómico. De esta forma, durante el mano a mano revelarán algún que otro detalle de la realización de la obra.

América lanza la 55ª temporada de Polémica en el bar

Pese a ser uno de los programas más criticados de los últimos tiempos, las autoridades de América volverán a apostar por Polémica en el bar, por lo que esta noche, desde las 20, se lanzará la 55ª temporada del formato creado por Gerardo Sofovich.

Con Mariano Iúdica a la cabeza -también siendo parte de la conducción general-, y acompañado por Mauro Viale, Chiche Gelblung, Gastón Recondo, Coco Sily, Luis Ventura, Robertito Funes Ugarte, Virginia Gallardo, Álvaro, Yeyo Di Gregorio, el influencer Santiago Maratea y la ex bailarina de Showmatch Daiana Arlettaz, en el ciclo se volverán a tocar los temas más importantes del día, a través de la mirada de cada uno de los protagonistas.

“Este año está más fuerte el tema de la actualidad en el plano político, se está incendiando todo. Tenemos campaña política, además está el Mundial, tenemos el FMI, economía, Martín Fierro... tenemos de todo. El programa arranca con muchos temas fuertes de la actualidad y la política”, adelantó el conductor, en una entrevista con PrimiciasYa.com, sobre lo que posiblemente se verá por la pantalla chica.