“Dos muertes seguidas de abandono de persona y tres heridos hablan de la educación que los padres le dieron y se ve que hubo una falencia gravísima, no le enseñaron respeto por la vida humana”, sentenció.

Soy la mamá de Javier Jorge Daniel Castro, mi hijo salió a conducir un auto cuando tuvo la madurez intelectual de hacerlo.

No justifico para nada a los padres porque a cualquier edad somos los padres el reflejo de la educación que les damos a los hijos. Si salimos a conducir a alta velocidad y en estado de ebriedad no esperemos nunca que nuestro hijo no lo haga. Si cuando comete el primer Asesinato pagaron para acallar el delito. Ellos avalaron ese comportamiento.

¿De qué educación me hablan? La plata no paga la vida de mi hijo. Él ESTÁ MUERTO, nada ni nadie me lo va a devolver y sumado a esto no sabemos si mi nuera volverá a caminar. ¿Qué tenemos que justificar al entorno del ASESINO? Que pongan la foto de los padres me parece perfecto porque dos muertes seguido de abandono de persona y tres heridos de distinta consideración hablan de la educación que los padres le dieron y se ve que hubo una falencia gravísima y fue que no le enseñaron respeto por la vida humana.

Señores Ballarini. El pueblo los condena y nosotros seremos los testigos y participes de esa condena social... Su hijo mató que pague y cuando salga mejor lléveselo a otro lugar porque mi pueblo lo va a señalar como asesino en todos lados.

La Justicia acusó al joven de 22 años que atropelló y mató a Javier Castro e hirió gravemente a Jésica Alegría. El acusado, Mauro Ballarini, conducía un Volkswagen Gol Trend que se dio a la fuga tras el accidente y se entregó siete horas después. El joven, además, quedó en prisión preventiva por dos meses por riesgos de fuga y entorpecimiento.

Antecedente similar

Consultada por la existencia de una causa previa del acusado, la fiscal detalló: “Fue autor de un hecho en el 2015 de similares características, cuando era menor de edad, un accidente de tránsito donde murió una persona”.

En este sentido aclaró que, si bien Ballarini no registra antecedentes penales -al haber sido el hecho cuando era adolescente-, es un elemento más para que el juez evalúe la falta de cuidado en la conducción de un vehículo automotor y el desprecio por la vida.

Cómo fue el accidente

El brutal accidente ocurrió minutos antes de las 6 de este domingo, cuando las víctimas cruzaban caminando por Avenida San Martín, en sentido sur-norte, a la altura de calle Lácar.

Allí, tras embestir a la pareja, el acusado se dio a la fuga y se presentó siete horas después en la División Tránsito. La víctima fatal murió de un paro cardíaco, luego de ser trasladado al hospital local.

“Al momento de cruzar, los dos peatones son embestidos por este vehículo que realizó una maniobra en principio de derrape o de frenada brusca. Luego, aparentemente hizo marcha atrás, circuló en contramano por la avenida, ingresó en calle Islas Malvinas y se perdió de vista”, explicó el comisario Dante Catalán a la prensa local.

Respecto del estado de salud de la mujer, la fiscal indicó que, si bien está fuera de peligro, sufrió lesiones graves -múltiples fracturas y traumatismos-, por lo que aún está sujeta a la revisación de exámenes posteriores.

