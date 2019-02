La Muni espera cobrar el 50% del subsidio al cole

Según fuentes de la Municipalidad, la Provincia había comprometido abonar su parte, es decir, 8,3 millones correspondientes al 50% del total del subsidio, pero eso no ocurrió. No obstante, el plazo no venció, por lo que aguardan una pronta cancelación.

Desde que la Nación anunció en septiembre la quita del subsidio a partir de febrero, el Municipio y la Provincia comenzaron a tirarse la pelota respecto de a quién le correspondía la responsabilidad de hacerse cargo de ese aporte.

Luego, el Ejecutivo a cargo de Omar Gutiérrez se comprometió a pagar la mitad de los $109 millones de pesos anuales, mientras que el resto iba a ser gestionado por la municipalidad en Nación, según informó en su momento el subsecretario de Transporte y Tránsito, Fernando Palladino, quien aclaró que en caso de que no se logre ese aporte el monto lo afrontará la Muni. Esto es lo que sucedió ahora, a la espera de que el gobierno de Mauricio Macri dé una respuesta favorable. El Municipio realizó una presentación en Nación para ver de qué manera, por la resolución 1086, consiguen el aporte para compensar ese desequilibrio.

Acuerdo para que no suba el boleto

Nación eliminó los $200 millones en subsidios que percibía la empresa Indalo-Autobuses Neuquén, que permiten mantener la tarifa a 21,5 pesos. Para atenuar el impacto, el gobierno provincial comprometió poner la mitad de ese aporte y por eso se espera que haga el primer desembolso esta semana.

LEÉ MÁS

Aún no llega la mitad del subsidio para el colectivo

El cole pasa cada una hora porque no suben el boleto