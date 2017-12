La pirotecnia hizo daño: un hombre grave y 7 heridos

El señor, de 56 años, ingresó poco después de la medianoche a la guardia del hospital Heller y de ahí lo derivaron al Castro Rendón, donde quedó internado en grave estado en el sector de cuidados intensivos.

Adelaida Goldman, jefa del servicio de emergencias del hospital, precisó que el hombre tiene un traumatismo de cráneo grave, “con fractura de cráneo múltiple, hemorragia cerebral y quemaduras en las vías respiratorias”.

Por lo que se pudo reconstruir, se quemó el rostro cuando manipulaba un explosivo tipo bazuca, que estalló antes de tiempo. Hasta ayer a la tarde, seguía internado en estado delicado.

Además, en la guardia del Heller, internaron por la mañana a un joven con intoxicación severa por haber mezclado alcohol y estimulantes. Germán Garraro, del servicio de emergencias, indicó que fue el único caso de gravedad.

Agregó que atendieron también a otros dos adolescentes que se excedieron en el consumo de bebidas, así como a tres lesionados en situaciones de exceso de alcohol: uno con arma blanca, otro con un disparo y un tercero que se accidentó en la moto.

En el Heller debieron socorrer además a siete personas heridas por pirotecnia de menor gravedad, que quedaron en observación en la guardia y les dieron el alta. Fueron dos con lesiones oculares y cinco con traumatismos de mano.

Garraro indicó que los casos más preocupantes fueron un chiquito de 4 años con úlcera de córnea y una mamá que prendió una bengala “y la puso al revés, para abajo en vez de apuntar al cielo, así que se quemó ella y el hijito”.

En el Bouquet Roldán, no tuvieron ingresos por pirotecnia, aunque sí debieron atender a cuatro personas intoxicadas con alcohol. En el Policlínico Neuquén, en tanto, comentaron que no hubo novedades de relevancia durante la madrugada. En la Nochebuena de 2016, no se habían registrado heridos por pirotecnia en las guardias de la ciudad; tampoco internaciones por exceso de alcohol. Los casos de este año son una señal de alarma.

90,01% La ingesta de alcohol en la población neuquina

La provincia lidera el ránking nacional del consumo de alcohol, según el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) dependiente del Sedronar. Además, el 9,2% de la población probó la cocaína.

Un hombre de 56 años quedó internado con un traumatismo de cráneo grave.

La estadística venía bajando

Según las estadísticas que elaboró el hospital Castro Rendón, la cantidad de lesionados por pirotecnia viene en baja en toda la provincia desde 2012, cuando comenzó a regir la prohibición.

A fines de ese año se sancionó una ordenanza en Neuquén capital que restringe la venta y uso de fuegos de artificio. Meses después, la medida se extendió a toda la provincia con una ley. Aunque hay un sector que no acata la prohibición, la entrada en vigencia de ambas normas coincidió con una baja en el número de lesionados.