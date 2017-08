La polarización hirió a Ramón

Ramón Rioseco salió golpeado de las PASO del domingo. Con su flamante Frente Neuquino quedó cuarto, a unos pocos votos del kirchnerismo interpretado por Darío Martínez. Si en la fría cuenta la suma de Rioseco no se ve tan mal, comparándola con las expectativas que sembró el ex intendente de Cutral Co se desnuda flaca. “Juntos con el kirchnerismo ganábamos”, se le filtró al parlamentario del Mercosur en medio de un sereno análisis compartido con este cronista el día después de las elecciones primarias. Y no tiene nada que ver esa reflexión con alguna intención de volver sobre sus pasos (Rioseco ganó las elecciones para legislador del Mercosur en la provincia bajo la bandera del kirchnerismo en 2015, pero abandonó el espacio de inmediato), sino más bien con una de las razones para que el cutralquense no colmara las expectativas que alentó en la previa.