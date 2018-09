La polémica frase de Macron: "Cruzo la calle y te consigo trabajo"

"Tengo 25 años, envío hojas de vida y cartas de presentación, no conducen a nada", le dice el joven al mandatario. Sin dudarlo, el jefe de estado le consulto si estaba inscrito en el paro.

"Sí, en todos sitios. Y no hay nada. He escrito a todos los ayuntamientos, pero no contratan", sostuvo el joven.

"Si está dispuesto y motivado, en hoteles, cafeterías y restaurantes, en la construcción, no hay un solo lugar al que vaya donde no digan que están buscando personas. ¡Ninguno, es verdad!", respondió Macron.

"Si cruzo la calle le encuentro trabajo", manifestó el presidente y agregó: "Solo quieren a gente dispuesta a trabajar (…) vaya a comprobarlo".