"La política petrolera se tiene que hacer en Neuquén"

Ramón Rioseco no tiene pelos en la lengua, porque no obedece a la doctrina partidaria del silencio, donde nadie puede decir nada para no hacer sombra a un jefe. Precisamente, porque el es el jefe político del Frente Neuquino, una extracción política con kirchneristas que están más desprendidos de la estructura del Partido Justicialista, y con un epicentro territorial en la Comarca Petrolera. Más allá de eso, tiene algunos dogmas relacionados con la soberanía energética y el rol que debe tener el Estado ante las presiones de los grupos económicos en todas partes. Rioseco es Parlamentario del Mercosur y sigue haciendo política con aspiraciones.

La situación es de incertidumbre en cuanto a la enfermedad también. En cuanto a lo económico estamos muy preocupados porque la provincia está casi en default, tiene una deuda que supera el presupuesto de casi un año de la provincia y más del 50 por ciento de esa deuda es en dólares. Realmente es muy difícil esta situación, se pagan los aguinaldos en tres cuotas. Desde mi punto de vista desnuda la imprevisibilidad que ha tenido el gobierno del MPN durante este tiempo, y los últimos años de gobierno.

—¿Qué se pudo haber hecho desde su punto de vista?

Hay que entender que Neuquén tiene ciclos de crisis en el petróleo. Estamos hablando de 2011, de 2008, del 2012, del 2016 y ahora en el 2020. A estos ciclos se le agrega la pandemia. Estamos en un mundo inundado de petróleo varado y donde ha caído en consumo de energía. Entonces es como la receta perfecta de la crisis estructura de la provincia de Neuquén. Pero esto se evita con un fondo anticíclico que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo. Necesitamos previsibilidad, sabiendo que el petróleo entra en crisis en forma cíclica. En países como en Noruega y de Medio Oriente tienen fondos anticíclico para atender estas emergencias graves por la caída del petróleo más el COVID. En esta provincia, cuando hay renta petrolera superavitaria, que siempre hay cada ciclo, hay que tener la suficiente estrategia para tener un fondo anticrisis.

—¿Es viable el achique del Estado? Siempre aparecen discursos cada vez que hay crisis, sobre todo en los sueldos.

Una ley, es un papel escrito. Después está la voluntad política o no de aplicarla. Nosotros no creemos en el ajuste del Estado, porque creemos en un Estado fuerte, competente, austero y eficiente. Es fácil decirlo, pero difícil construirlo en el tiempo. Creo que el gobierno del MPN tuvo 60 años para construir un Estado sólido e inteligente. Pero construyó uno elefante e incompetente y con déficit fiscal. En Cutral Co tenemos un fondo anticíclico y hemos pagado los aguinaldos en tiempo y forma y un superávit fiscal de 20 puntos. Esto porque hay una política de largo plazo. No hay que pensar que cuando crece el barril de petróleo somos los más ricos del mundo y cuando no crece somos harapientos. Estas cosas se pueden evitar.

—¿Está retirado de la política? ¿Habla con funcionarios nacionales?

Estoy trabajando, como diputado del Parlasur, siempre, sigo en política.

—¿Pero está cobrando, cómo es ese trabajo? ¿Cómo se llevan con las diferencias que Bolsonaro, por ejemplo, en el manejo de la pandemia?

Es ad honorem, sin sueldos, en varias comisiones de Derechos Humanos, Infraestructura, el Observatorio de la Democracia en Latinoamérica, todo por teletrabajo. Hay mucha discusión, hubo muchos mecanismos que se mostraron para analizar el manejo de la pandmeia. En este momento se está discutiendo en garantizar una vacuna para todo el Mercosur. Es un tema que excede que esté Bolsonaro o la presidenta Yañez (Bolivia) o Alberto Fernández. Esto va más allá de los presidentes.

Ramón Rioseco

—¿Cómo ve el desempeño de Alberto Fernández?

Lo veo bien, pero nunca pudo empezar a gobernar. Tiene la pandemia y no es tan sencillo en un país que está súper endeudado, con problemas sociales muy estructurales donde el 40 por ciento está por debajo del nivel de pobreza. Lamentablemente el macrismo nos dejó endeudado y Alberto está haciendo lo que puede en el marco de la situación extrema que tiene. Ha postergado el pico de la pandemia. Pero tendrá que seguir luchando y lo que hay que pensar es en la reconstrucción, con un país quebrado.

—Cristina Kirchner siempre habló bien de usted. ¿Sigue en contacto con ella?

Sí, seguimos en contacto, siempre hemos trabajado junto y ella está haciendo un silencio respetuoso, siempre acompañando a Alberto. Pero hay que seguir trabajando para recuperar la Argentina.

—¿Cómo se puede tener una aspiración política sin caer en este vicio de que te confundan con el oficialismo?

Hay que tener coherencia, nosotros podemos mostrar un modelo de gestión en Cutral Co, más cuando hay continuidad. Hay que tener una mirada a mediano y largo plazo que es la que tenemos hoy en el Frente Neuquino. Nosotros marcamos una diferencia en nuestra mirada sobre el Estado, la Educación, y lo que hay que hacer con la infraestructura.

—¿Cuáles son las diferencias que tienen entre los opositores que están dentro del Frente de Todos?

Superavit fiscal, desarrollo de infraestructura, fondo anticíclico que no haya ninguna toma, agua, gas y cloacas para todos. No todos comparten eso.

—¿Cómo están las relaciones con el Partido Justicialista? En su momento se ladraban mutuamente con Bertoldi y otros más…

Tenemos visiones distintas de cómo se tiene que ser opositor responsablemente, pero estamos dentro de un proyecto de país. Creo que el silencio no es bueno para la democracia. Hay que marcar las diferencias respetuosamente sin que nadie se ofenda.

—¿Qué pasa con las operadoras petroleras, que sabe de qué proyectos puede tener en esta etapa?

Siempre tuve una mirada crítica de YPF y siempre lo dije. Lo tuve antes, con Cristina y también con Macri. Creo que las operadoras son saqueadoras y siempre ponen condiciones para venir a invertir. Al gobernador o al presidente le imponen la precariedad laboral para volver a invertir. Ellas quieren meter petróleo en dólares y pagar salarios precarios en pesos.­­­ Y que no pase eso depende del gremio y del gobernador. Esto siempre lo dije y hasta me costó un cortocircuito con Cristina. Nosotros estamos en condiciones para ser una gran provincia. Las condiciones las tenemos que poner nosotros, la política energética se tiene que hacer en Neuquén porque aportamos el 30 por ciento de la energía del país.

—¿Cómo se está con su hermano? Siempre dicen que usted maneja todo en Cutral Co.

No, no… yo colaboro nomás (risas), hay doctrinas y cuestiones en las que coincidimos.