La Princesita habló del violento video de su hermano

“No me pude ni acordar cuál era el número para la violencia. Llamé al 911 y ni siquiera me preguntaron que pasó, y me dieron cuarenta mil números con un prefijo. Intenté manejarlo cómo pude”, agregó.

“Más allá de que soy una mina fuerte y valiente, no voy a negar que a veces no sé cómo resolver estos temas”. Karina la Princesita. Cantante

“Después sentí culpa y me arrepentí, pero después se me pasó”, dijo sobre el audiovisual que duró 15 minutos en su cuenta pero que se viralizó en forma inmediata. “Me parece que fue un pedido de ayuda. No solo para mí, sino también para mi hermano. Él también es víctima, porque se crió en una casa con violencia. Repite los patrones que vivió, necesita ayuda”, sostuvo. “No me quiero sentar a destrozar a mi hermano, pero mi vieja vive llamando a la policía por sus agresiones. Sería bueno que puedan tomar la denuncia en la comisaría”, dijo con angustia.

“Él es así, es como mi papá. Venimos arrastrando esto hace un montón. Es difícil separar el amor que uno siente por un ser querido”, concluyó.