La regulación del trabajo sexual divide a las mujeres

Un solo caso que llegó a la Justicia

En Neuquén hubo un solo caso que llegó a juicio en la Justicia Federal. Fue en 2012 cuando dos hombres y una mujer oriundos de República Dominica fueron juzgados por captación, traslado y acogimiento de una mujer de la misma nacionalidad.

“Una de las mujeres la engañó al decirle que iba a viajar para trabajar en una fábrica o restaurante, pero la llevaron a un prostíbulo”, contó la fiscal María Cristina Beute en su momento, en diálogo con LM Neuquén. Tuvo una crisis tan profunda, que los captores la dejaron en la calle.

La allanaron y le dieron probation

María Teresa Godoy. Fue imputada por trata en 2010, luego de un allanamiento en un departamento que alquilaba a su nombre. En 2015 solicitó la suspensión de juicio a prueba (probation), ya que la pena por la que se la acusaba no superaba los tres años de prisión. No tenía antecedentes y la joven supuestamente rescatada en el allanamiento no pudo ser contactada.

