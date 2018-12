La Saladita de Barda crece y comerciantes se enojan

En ese sentido, aseguraron que se trata de gente que “delinque” con productos falsificados, perjudicando a quienes tienen todo en regla. Además, son cada vez más los cipoleños que viajan hasta Barda del Medio sólo para ir a la Saladita.

La bronca no sólo era con los feriantes y el jefe comunal que permitió su desembarco, Gustavo Pita, hace más de una semana, sino también con todos los organismos de control que se supone que debían fiscalizar su funcionamiento.

“No puede ser que haya ido y no vieran nada. No se entiende. ¿A favor de quiénes están? Nosotros somos los que pagamos todos los impuestos de forma excesiva y trabajamos en regla, pero con dolor y desánimo no nos sentimos defendidos por nadie. Parece que los que regulan el trabajo formal están mirando para otro lado”, sentenció el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter.

El cipoleño, además, reclamó una vez más controles efectivos: “Por qué tenemos que estar nosotros para verificar que cumplan con su deber”.

Los feriantes son alrededor de 60 y la gran mayoría viene de otro lado. En Cipolletti, los comerciantes aseguran que bajo ningún punto de vista van a entrar a esta ciudad, pero de todas maneras rechazan su instalación en localidades satélites, pues el impacto es negativo para toda la región. “Esta Saladita destrozó a los comerciantes”, sostuvo Bunter.

Comerciantes de Barda del Medio consultados por LM Cipolletti, los perjudicados más directos, advirtieron que el daño fue tremendo y que la ilegalidad de los productos también alcanza a otros rubros como ferretería y automotores. “Nosotros tenemos que tener todo en regla, si no nos clausuran el local, pero al mismo tiempo permiten que esta gente se instale para vender todas cosas truchas. Ninguno es de acá y la plata se va a otro lado”, expresaron enojados.

Son 60 los puestos en la mira

Alrededor de 60 puestos llegaron a Barda del Medio el 30 de noviembre con la promesa de levantar campamento. Sin embargo, decidieron quedarse algunos días más. “No queremos que vengan más”, dijo el presidente de la CIC, José Luis Bunter, quien en los próximos días mantendrá una reunión con funcionarios municipales de distintas áreas como Comercio, Bromatología y Abasto, para regular la actividad de las ferias, aunando criterios y metodologías de acción.