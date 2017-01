El intendente, Horacio Quiroga, recorrió este mediodía la obra de pavimento que se está terminando de ejecutar sobre la calle República de Italia entre Moritán y Godoy. La obra estará habilitada la semana que viene y mejorará la circulación en una de las troncales de la ciudad que conectan el oeste con el centro de la ciudad.

“Mejora la conectividad”, dijo Quiroga quien consideró que es una obra que además va a servir para mejorar el tránsito cuando se concrete el Metrobus. “La circulación se va a incrementar en esta calle”, afirmó Quiroga. En este contexto anunció que en marzo se licitará el otro tramo de República de Italia entre Godoy y Rohde, “esa parte tiene otro ancho y va a permitir un tránsito muy fluido”, agregó el intendente.

“Hemos invertido en toda la geografía de la ciudad y especialmente en el sector noroeste que casi se dice como un verso aprendido en primero inferior que la Municipalidad no invierte. Los que no invierten son los vecinos, tenemos asfalto, iluminación, desagües pluvioaluvionales, pero veo que faltan veredas que es responsabilidad de ellos, veo escombros en las puertas de las casas también responsabilidad de los vecinos, veo que no plantaron sus arbolitos, por lo tanto quiero desmitificar esta cuestión que la Municipalidad no invierte en el oeste, no se compadece con la verdad”, expresó Quiroga luego de caminar por las calles que se están terminando de asfaltar.

Respecto al pago de la obra por parte de los contribuyentes, Quiroga recordó que los vecinos solo pagan el 40 o 50 por ciento de la totalidad hasta en 60 cuotas, “trasladamos solo una parte según las condiciones y teniendo en cuenta su uso, porque hay algunos que la usan solo los vecinos de la cuadra y otra un montón de gente”, dijo y recordó, “estas son obras que se hacen con ahorro corriente del municipio, sin deuda, sin aporte de Nación, sin aporte de provincia”.

Sobre los detalles del trabajo, el secretario de Obras Públicas, Guillermo Monzani, contó que se decidió por pavimento rígido por las características del suelo de esa zona, “comenzó en los primeros días de noviembre con un plazo de ejecución de 90 días corridos , pero lo hicimos en 70 y tuvo una inversión de $3.950.000”.

La calle tiene 12 metros de ancho y la superficie cubierta supera los 5.500 metros cuadrados. “Previo al inicio de la pavimentación se realizaron conexiones domiciliarias a los servicios de agua y de cloacas. Es muy importante mencionar que previamente se construyó un desagüe pluvial que inicia en calle Concordia (barrio San Lorenzo Sur) y atraviesa la calle República de Italia hacia el Norte. El ducto se conecta con el que pasa por Moritán, que a su vez está conectado al sistema Huiliches”, explicó Monzani.

“Se enmarca dentro del plan de pavimentación de la ciudad donde también estamos trabajando en la calle cuatro, en Villa Ceferino, vamos a empezar en barrio Progreso, Lanin y unas serie muy importante que hace a la conectividad”, desarrolló el secretario de Obras Públicas.