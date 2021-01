“Libracos no puede morir” escribió desde México, donde actualmente reside, Marta De Cea al enterarse del cierre de la librería Libracos, ubicada en el Bajo de la ciudad, debido a la crisis económica que atraviesa. Al ser consultada por LMNeuquén recordó que Libracos " fue un proyecto de vida muy importante para mí como para Marta Echeverría y Beba (Jaramillo), mi hermana”. Esta mujer se incorporó a la librería, un año después que Echeverría decidiera abrirla en octubre de 1973.

“Marta me invitó a ser parte de Libracos y nos asociamos y luego se unió mi hermana Beba. La idea era hacer de Libracos un centro cultural, un punto de reunión de la militancia, un referente y en eso se convirtió”, explicó emocionada.

También Marta se mostró muy contenta por la respuesta de los neuquinos que iniciaron una campaña a través de las redes sociales con el objetivo de comprar al menos un libro y así ayudar al comercio. La respuesta de los vecinos fue inmediata ya que en estos días se vieron largas filas ante las puertas del comercio ubicado en Corrientes 282.

De Cea señaló que cuando Dionisio Remus Tetu intervinó la Universidad Nacional del Comahue, en Libracos “se reunían todos los que fuimos despedidos, docentes , no docentes, alumnos. Tantas cosas vivimos en Libracos que cuando recibí la noticia de que era posible que cerraran sus puertas sentí que una parte muy importante de mi vida se moría”.

Confesó que aún conserva un trozo de vidrio del local cuando en marzo de 1975 una bomba destruyó la fachada de la librería. “Durante varios días unos tipos de civil se aparecían en la librería en actitud amenazante o hacían rondines por los alrededores del local”, comentó. El atentando contra Libracos fue cometido por un grupo paramilitar vinculado a la Triple A, entre los que se encontraba Raúl Guglielminetti (ex agente de inteligencia durante la última dictadura militar), y organizado por el ex interventor de la universidad Remus Tetu. Precisamente Guglielminetti era la mano derecha del interventor de la universidad.

“En esos trozos de vidrio que recuperamos de la bomba que nos puso Guglielminetti le pegábamos unos stickers de Libracos y se los dábamos como souvenir a la gente que solidariamente iba a comprarnos para ayudarnos después de las pérdidas que nos ocasionó la bomba”, contó.

De Cea fue secuestrada a comienzos de septiembre de 1976 en Cinco Saltos, donde residía; luego trasladada a la Comisaría 14 de Cipolletti y posteriormente llevada al centro clandestino “La Escuelita”, que funcionaba en el fondo del predio del Batallón de Ingenieros 181, donde fue torturada e interrogada por sus actividades en el ámbito universitario y su militancia política. Tras recuperar la libertad se exilió en México donde actualmente reside. También en esos oscuros años de la dictadura, Echeverría se exilió en Brasil. La librería quedó a cargo de Néstor Rivas y Genoveva "Beba" Jaramillo, sus actuales propietarios.

nestor rivas.jpg Néstor Rivas, junto a "Beba" Jaramillo, se hicieron cargo de la librería Marta De Cea y Marta Echeverría se exiliaron en plena dictadura militar.

“Cuando ya habíamos tomado la decisión de que debíamos abandonar el país debido a la represión y hablamos con Beba y Néstor para ver si ellos se quedaban a cargo de la librería, era una papa caliente , no cualquiera hubiese aceptado esa encomienda, esos compañerazos no lo pensaron mucho y nos dijeron que sí. Para nosotras era como dejar un hijo, le habíamos echado tantas ganas a ese proyecto que no podíamos creer que se acabaría. Además pensábamos que el exilio duraría dos o tres años como máximo y regresaríamos a seguir adelante”, explicó.

También recordó a Alicia Pifarré, una joven que había trabajado en la librería y que en junio de 1976 fue secuestrada por un grupo de tareas encabezado por Guglielminetti y desde entonces se encuentra desaparecida.

Marta dijo que se sintió “muy vulnerable e impotente” al estar lejos de los acontecimientos de esta semana con el posible cierre de la librería y no poder hacer nada para ayudar "a que puedan superar esta mala racha y seguir adelante”. Al recibir la noticia de su cierre “sentí una tristeza infinita como la habría sentido Marta Echeverría y como seguro la sintió Beba, mi hermana, y lloré mucho”.

Sin embargo confía en que "el pueblo solidario, guerrero y luchador que es el pueblo neuquino salvará con la misma solidaridad que nos demostró cuando nos pusieron la bomba en 1975 ese hermoso proyecto que fue, es y será por mucho tiempo más Libracos”.