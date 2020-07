"La UNCo no está lista para retomar las clases presenciales"

“ La UNCo no está preparada para retornar a clases presenciales, es un proceso que vamos a iniciar ahora y va a llevar un tiempo. El protocolo es muy claro respecto a que hay que hacer una serie importante de adecuaciones tanto en los espacios físicos como en los procedimientos de ingreso y egreso”, explicó a LU5 el rector Crisafulli.

A partir de las disposiciones anunciadas el pasado 7 de julio por parte del Ministerio de Educación de la Nación, el académico señaló que será un proceso que estima no se podrá completar antes del mes de septiembre en la región.

El rector explicó que es un mecanismo bastante complejo de autorización final del inicio de las actividades, que si bien está en manos del ministro Nicolás Trotta, también requiere de un acuerdo entre las universidades y las autoridades sanitarias de las provincias y los municipios. “Para nuestra universidad es complejo porque estamos en dos provincias y 12 municipios”, observó.

Gustavo Crisafulli, rector de la UNCo.

Se deberá adecuar físicamente los espacios de la universidad, además de aclarar que se tratará de un regreso a las actividades presenciales de manera restringida y escalonada tanto en la circulación como en la ocupación de los distintos sectores.

“Ya teníamos armado un protocolo para la vuelta a las actividades administrativas, que todavía está en evaluación por parte de las autoridades de las provincias de Río Negro y Neuquén”, indicó en relación a las tareas particularmente de los no docentes.

Al tiempo que Crisafulli agregó: “A partir de que el Ministerio de Educación produjo este protocolo debemos hacer todas las adaptaciones de las normas para poner en marcha este proceso que nos va a llevar por lo menos hasta septiembre y que va a depender de la situación epidemiológica de los 12 municipios”.

De acuerdo al protocolo, los campus universitarios deben ser cerrados y, por ejemplo, los de la UNCo de Cipolletti, General Roca son semiabiertos.

Además, estipula que se admitirá el ingreso de personas a actividades específicas ; se deberán hacer controles sanitarios de temperatura y evaluación del estado de salud de cada persona que pase por la puerta de cada facultad. Mientras que para las aulas, se estableció que se debe mantener una distancia de 2 metros, por lo tanto se reducirá su capacidad.

Pasillos-de-la-UNCO-genérica.jpg

También hay que establecer circuitos de circulación de las personas respetando las distancias sociales y garantizar que los sanitarios cuenten con elementos de higiene como alcohol en gel y jabón.

“Es un proceso que nos va a llevar más de un mes, adecuarlo desde el punto de vista normativo y práctico. Después contar con los acuerdos de las provincias y los municipios. Hasta que el ministro Trotta autorice el inicio de las clases”, subrayó Crisafulli.

Deserción

Respecto a la deserción de estudiantes universitarios, el rector señaló que recién contarán con esa información cuando finalizar este primer cuatrimestre. “En el caso de los ingresantes, sabemos que muchos de ellos no han iniciado las actividades en las plataformas. Pero no podemos decir que es deserción porque es no inicio de actividades y tampoco sabemos si en el segundo cuatrimestre van a realizar actividad académica”, sostuvo Crisafulli.

Clases-virtuales-UNCO.jpg

El rector entiende que se debe a varios motivos: por un lado, a que muchos estudiantes al pasar a la etapa del distanciamiento social, provisorio y obligatorio (DISPO) retornaron a sus hogares y ya no tomaron contacto con su cátedra; y por otro, a que debido al impacto económico por la pandemia, sus familias no están en condiciones de seguir sosteniéndolos.

“Hay situaciones varias en cada facultad, pero el no inicio de actividades en los ingresantes fue en torno del 60%. En los cursos avanzados fue menor, hay facultades que completaron bien sus asignaturas de 3º año en adelante, pero tuvieron problemas en las de 1º”, añadió.