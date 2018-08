Lanata sin filtro

Detrás de todo esto, el conductor piensa que hay una movida de Flor con su abogado, Fernando Burlando, para “crear una confusión”. “Ella no me está haciendo juicio a mí. Yo le estoy haciendo juicio a ella por injurias (lo trató de coimero). Hasta ahora no hizo ninguna demanda judicial en mi contra”, precisó el conductor de PPT.

Hace cuatro años dije y vuelvo a repetir. Para mí Florencia de la V es transexual. No creo que sea una mujer. Es mi opinión", dijo Jorge Lanata, Periodista

El hecho que destapó el enfrentamiento entre ambos se remite a 2014. “Hace cuatro años dije y lo vuelvo a repetir: para mí Florencia de la V es transexual. No creo que sea una mujer. Es mi opinión”, sostuvo. De acuerdo a su parecer, su pensamiento no constituye “una calumnia o un delito”.

En la carta que presentó De la V, expresa su dolor ante los reiterados dichos de Lanata contra ella. “Puñaladas en el corazón, en el estómago, en el alma. Puñaladas y luego, puñados de sal sobre las heridas. Entre la bronca, el dolor y la indignación miles de veces me he preguntado: ¿Qué hice? ¿Por qué a mí? ¿Qué le molesta de mi vida? No encuentro respuesta. Me muero de dolor y no encuentro razones más allá de un deseo morboso de señalarme con el dedo por ser lo que decidí ser”, expresa en el texto.